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Icónica Santalucía Sevilla Fest

Robbie Williams abre este martes en Sevilla el gran tramo internacional de Icónica Santalucía Sevilla Fest

El artista británico actúa por primera vez en la Plaza de España dentro de su 'Long 90's Tour', con apertura de puertas a las 20:00 horas y concierto previsto a las 22:30

Robbie Williams llega este martes a la Plaza de España

Robbie Williams llega este martes a la Plaza de España / Green Cow

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El Correo

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Icónica Santalucía Sevilla Fest entra este martes 30 de junio en uno de los momentos más potentes de su edición 2026. La Plaza de España recibirá a Robbie Williams, encargado de abrir una sucesión de grandes nombres internacionales que pasarán por Sevilla durante las próximas semanas y que convertirán este enclave monumental en uno de los grandes escenarios musicales del verano.

El artista británico llega a la capital andaluza dentro de su gira Long 90's Tour, en la que presenta su nuevo álbum, Britpop, y en la que también recupera al completo Life Thru A Lens, el disco con el que inició su carrera en solitario y terminó de convertirse en una de las grandes figuras del pop internacional.

La apertura general de puertas está prevista a las 20:00 horas, mientras que el inicio del concierto será a las 22:30. Las entradas continúan a la venta a través de la web oficial del festival.

Robbie Williams, por primera vez en Sevilla

El concierto de Robbie Williams en Icónica Santalucía Sevilla Fest será su primera actuación en Sevilla y una de las citas más esperadas del calendario musical del año en Andalucía. La Plaza de España, uno de los espacios más reconocibles de la ciudad, acogerá un directo que promete combinar nostalgia, grandes himnos y el nuevo momento creativo del artista.

Robbie Williams abre la veda de la cartelera más internacional de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Robbie Williams abre la veda de la cartelera más internacional de Icónica Santalucía Sevilla Fest / Green Cow

Williams llega a Sevilla con más de 90 millones de discos vendidos, 18 premios BRIT -más que ningún otro artista- y 15 álbumes número 1 en Reino Unido. A estos hitos se suman sus últimos proyectos audiovisuales y musicales, como la serie documental Robbie Williams, estrenada por Netflix; la película Better Man, nominada al Óscar, y la banda sonora Better Man (Original Motion Picture Soundtrack), que reforzó de nuevo su peso dentro de la industria británica.

Su nuevo trabajo, Britpop, funciona como un homenaje a la cultura musical de los años 90 y cuenta con colaboraciones de nombres como Chris Martin, Gaz Coombes, Tony Iommi, Jesse & Joy o Gary Barlow. Además, el artista ha sido nombrado Embajador Oficial de la Música de la FIFA y ha compuesto junto a otros autores el himno oficial Desire, con la colaboración de Laura Pausini.

Un desfile de estrellas internacionales en la Plaza de España

La actuación de Robbie Williams marca el inicio de una intensa agenda internacional dentro del festival. Tras él llegarán Lenny Kravitz, el 1 de julio; Juan Luis Guerra, el 5 de julio; Marilyn Manson, el 6 de julio; Moby, el 7 de julio; Maroon 5, el 9 de julio; Omar Courtz, el 10 de julio; Yandel, el 11 de julio; Mora, el 12 de julio; Fatboy Slim, el 14 de julio; Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band y Silvana Estrada, el 15 de julio; Jamiroquai, el 16 de julio; The Prodigy, el 17 de julio; y Sting, el 18 de julio.

La programación también mantiene una importante presencia nacional. Hombres G actuarán el 3 de julio, Antonio Orozco lo hará el 4 de julio y Carlos Jean será el encargado de abrir la noche de Jamiroquai el 16 de julio.

Con esta combinación de pop, rock, música latina, electrónica, urban y funk, Icónica Santalucía Sevilla Fest vuelve a reforzar su posición como una de las grandes citas musicales del sur de Europa. Durante las próximas semanas, la Plaza de España reunirá a artistas que han marcado distintas generaciones y a nombres que siguen definiendo el presente de la música internacional.

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El concierto de Robbie Williams será, por tanto, mucho más que una parada de gira: será el pistoletazo de salida al gran tramo internacional de un festival que vuelve a situar a Sevilla en el mapa de los grandes directos del verano.

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