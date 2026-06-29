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Mairena guarda un minuto de silencio por Ana, asesinada por violencia de género: "Ojalá sea la última víctima de esta lacra"

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes este crimen como un nuevo caso de feminicidio, por lo que ya son 25 las mujeres asesinadas por violencia machista en España este año

VÍDEO | Declaraciones del alcalde de Mairena del Aljarafe y del subdelegado del Gobierno de Sevilla, en el minuto de silencio en Mairena del Aljarafe

VÍDEO | Declaraciones del alcalde de Mairena del Aljarafe y del subdelegado del Gobierno de Sevilla, en el minuto de silencio en Mairena del Aljarafe

Declaraciones del alcalde de Mairena del Aljarafe y del subdelegado del Gobierno de Sevilla / Europa Press

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

A Ana la mató presuntamente su pareja el pasado sábado en Mairena del Aljarafe. Tenía 44 años y un hijo menor de edad. "Nadie está libre de esta situación", ha lamentado este lunes el alcalde de este municipio, Antonio Conde, durante el minuto de silencio celebrado ante las puertas del Ayuntamiento por este nuevo caso de violencia de género, tal como ha confirmado por el Ministerio de Igualdad. "La violencia contra las mujeres no tiene cabida en Mairena ni en ninguna sociedad democrática", ha destacado Conde.

"Como sociedad tenemos una responsabilidad colectiva para lograr que Ana sea la última víctima de esta importante lacra que sufrimos en nuestro territorio", ha afirmado durante este acto el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. "Si cualquiera de nosotros tiene el mínimo indicio de que una mujer pueda estar sufriendo una posible violencia, debe acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen una formación específica en esta materia", ha insistido Toscano.

"Familiares, amistades o vecinos desempeñan un papel fundamental a la hora de alertar cuando la mujer, debido al miedo o a su situación de especial vulnerabilidad, no puede acudir por sí misma a los recursos disponibles para denunciar", ha resaltado por su parte el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. "Muchas víctimas no pueden manifestar libremente lo que están sufriendo, por lo que cualquier indicio de violencia o comportamiento agresivo debe considerarse suficiente para poner los hechos en conocimiento de las autoridades".

Con la confirmación de este caso, "el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 25 en 2026 y a 1.366 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos", según informan desde el Ministerio de Igualdad. Y de esos 25 asesinatos machistas registrados en España este año, seis de ellos han tenido lugar en Andalucía. "La sociedad tiene que estar del lado de las víctimas de la violencia machista y frente a quienes la ejercen", ha recalcado el delegado del Gobierno.

Un menor huérfano por la violencia de género

"En cuanto se tuvo conocimiento de que había un menor que podía estar afectado por la situación que vivimos la madrugada del viernes, se puso en marcha el protocolo del sistema de protección", ha detallado este lunes Francisco Toscano. "Una de nuestras máximas preocupaciones desde el primer momento era que, dentro del sufrimiento que inevitablemente va a padecer, el dolor del menor fuera el menor posible".

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Tras este nuevo crimen de violencia de género confirmado por el Gobierno, el número de personas menores de edad huérfanas por este motivo asciende a 13 en 2026 y a 523 desde 2013, según la estadística del Ministerio de Igualdad.

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