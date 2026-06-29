La asociación Casa del Pumarejo pide continuar con su actividad en el edificio: "No es un museo, es un patrimonio vivo"

¿Y después de las obras qué? Esta es la pregunta que se hacen los colectivos sociales de la Asociación Casa del Pumarejo que solicitó a principios de año la prorrogación de la concesión demanial por otros 25 años. Un convenio que acaba de caducar el 26 de mayo tras estar quince años en el espacio. Conscientes de que la fecha de vencimiento estaba cerca se aseguraron de redactar un documento con el listado de colectivos y actividades realizadas, con tal de demostrar su importancia en el barrio de San Gil. "Habíamos mandado un borrador del documento con un año de antelación antes de la fecha de solicitud y seguimos sin respuesta", declara Manuel Pombero, Presidente de la Asociación Casa del Pumarejo.

En 2011 recibieron la concesión de quince años por parte del Ayuntamiento para formalizar el uso de una zona del palacio, en el que ya desempeñaban diferentes labores por y para la ciudadanía. Desde que iniciaron las obras de rehabilitación de este emblemático edificio del siglo XVIII en enero de 2025 no ha habido respuesta por parte de las administraciones públicas, lo que ha despertado cierta intranquilidad entre sus usuarios.

Esta asociación logró que la Casa del Pumarejo fuera declara Bien de Interés Cultural (BIC) en el 2003 para frenar las especulaciones de privatización que estaban rondando por la época de los 2000. "Nosotros hemos sido siempre los que hemos estado defendiendo la Casa del Pumarejo", expresa, Manuel. "Nos avisaron de que la concesión demanial ya no iba a depender de Urbanismo, sino de la Delegación de Patrimonio", explica Manuel. Le comunicaron que no se podía firmar una concesión por parte de Patrimonio cuando el edificio continuaba en obras, sin embargo, según Manuel, no han intentado siquiera contactar con ellos.

"La casa te cuenta 300 años de historia de Sevilla"

El origen de la Asociación Casa del Pumarejo surgió en el año 2000 como una plataforma de defensa ante la masiva especulación y privatización inmobiliaria derivadas del Plan Urban, unos fondos europeos que estaban destinados a la restauración de zonas degradadas. El desplazamiento de los vecinos y los desahucios puso en el punto de mira de inversores la Casa Palacio del Pumarejo, que aún tenía residentes de edad avanzada. Ante esta situación la ciudadanía hizo muro de bloqueo, haciendo lo posible por salvaguardar este edificio que ya mostraba signos muy evidentes de deterioro.

La asociación ha mantenido la integridad del palacio dentro de sus posibilidades, Manuel habla de reformas y trabajos que han hecho con tal de preservar el Pumarejo. El cual se ha convertido en un eje indispensable de San Gil. "Estamos resistiendo, estamos defendiendo un modelo de vida y un modelo de ciudad habitable", comenta Manuel.

Manuel Pombero tiene muy presente la historia de la Casa del Pumarejo, un hogar para vecinos y vecinas, un espacio comerciantes y ahora un refugio para la cultura del barrio y de la ciudad. "No es un museo, es un patrimonio vivo", aclara. "La casa te cuenta 300 años de historia de Sevilla", comenta Manuel. Y es cierto, que este palacio ha adoptado diferentes usos durante todos esos años. "Fue cárcel en tiempos de la invasión francesa, fue la primera escuela para adultos y tuvo muchos usos comerciales", desarrolla. Además el barrio superó la mala reputación que tenía a causa de la venta de drogas, y ahora es conocido por la aportación social ligado al nombre Pumarejo.

"Si el barrio perdiera ese espacio, perdería mucho", confiesa Manuel. Quien relata que el icónico edificio ha recibido a más de cien colectivos diferentes con sus correspondientes actividades: talleres de idiomas, mercadillos, clases de yoga, grupos de teatro y mucho más. Actualmente hay 12 colectivos fijos que ejercen una labor de viernes a domingo entre ellos: Mujeres Supervivientes, El Contrajuego, Bibliopuma o Asociación Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, muchas de ellas con más de una década establecidas en el palacio. Mantienen la actividad, a pesar de las obras, incluyendo la prestación de ayuda a las personas inmigrantes en el plan de regularización.

Quieren seguridad, algún tipo de promesa o al menos una reunión. "No hemos recibido la concesión ni una reunión de seguimiento con Urbanismo, que además está previsto que tenga un calendario periódico". Este sería el segundo proyecto de renovación de la casa palacio, el primero nunca se llegó a aprobar. Manuel insiste en que solo quieren información sobre la segunda fase de las obras porque es la que los afecta, pero como ha dicho, no recibe respuesta.

"Tenemos ese miedo de que tengan previsto otros fines para la parte de la casa que usamos", admite Manuel Pombero. También deja en claro que tanto él como el resto de miembros de la asociación están contentos y agradecidos de que por fin se haya conseguido rehabilitar la casa.

Defienden el uso residencial de la misma y asegura que nadie de la asociación pretende "quedarse con una casa", rumores que se han escuchado en el barrio. El Presidente de la Asociación Casa del Pumarejo solo desea tener garantías de que podrán continuar con las actividades de siempre una vez concluida la rehabilitación integral del inmueble. "Lo que hace la casa es recoger la iniciativa que parte de la propia ciudadanía", concluyé Manuel.