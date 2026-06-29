La sombra de los toldos se queda sólo en el centro de Sevilla: expertos piden pérgolas, árboles y llegar a todos los barrios

Sevilla cuenta con toldos en 30 calles, pero todas ellas están en el centro. Además, la mayoría de calles, pertenecientes al Casco Antiguo, son estrechas, con edificios cercanos unos de otros, de manera que naturalmente ya se crea sombra en muchos tramos. Esta situación dista de la que sucede en otros barrios periféricos, pero también de momento en zonas como la Avenida de la Constitución, el Puente de San Telmo o el Puente de Triana. Para los expertos consultados por El Correo de Andalucía, el actual sistema de entoldado evidentemente es más útil que si no hubiera nada, aunque es mejor que sea una solución intermedia. Mejor alternativa serían las pérgolas, y aún mejor la plantación de arbolado.

"El toldo es una solución para salir del paso. El árbol es siempre mucho mejor", explica Enrique Figueroa a este periódico. Figueroa es catedrático adscrito al Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla y Medalla de oro de la ciudad en 2021, con trayectoria en la investigación de ecología urbana o infraestructura verde urbana. Para él, "es una alternativa cuando no hay más remedio". "Los toldos vienen bien en sitios donde no se pueda hacer otra cosa, como parques infantiles o puentes. Como los árboles tardan en crecer, los toldos algo ayudan, aunque atenúan menos", añade.

Ramón Pico, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla (ETSA) también coincide en que la prioridad debería estar en soluciones verdes, alternativas vegetales, aunque considera que los toldos actuales "funcionan correctamente" y "van mejorando año a año" tanto en la circulación del aire como en los enganches en las fachadas. "Las calles en las que hay toldos funciona bien, aunque yo pediría que hubiera más y se extiendan más", asegura. "Soy más partidario del arbolado, pero tarda en crecer. Como el calor es un problema cotidiano, unos toldos provisionales es una opción interesante".

En la misma línea está Reyes Gallegos, doctora arquitecto-urbanista, docente en el Dpto. de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y premio COAS Urbanismo 2021. "Los árboles, por supuesto, son elementos que aportan mucho más que cualquier otro elemento de sombra. Aunque entre tener un elemento de sombra y no tenerlo, es preferible tener un toldo o una pérgola. Pero el árbol, como elemento natural, es preferible al mobiliario urbano. Además de por paisaje urbano y oxigenación del medio, también por biodiversidad", asegura.

¿Son necesarios los toldos en el centro de Sevilla?

En Sevilla el principal problema en materia de toldos es la desigualdad entre unos barrios y otros. Todos se encuentran en el centro de la ciudad, mientras que el resto de distritos están olvidados. Ramón Pico señala que vías como la famosa calle verde (ubicada en la antigua Judería, en el barrio de San Bartolomé) o la calle Amor de Dios son ejemplos donde no son tan necesarios los toldos con respecto a otras calles del centro. Apunta que las del Casco Antiguo, al ser estrechas, "están diseñadas con un criterio de protección solar" y la cercanía de los edificios ya da sombra abajo.

"En el centro no sé para qué se ponen los toldos", valora Enrique Figueroa. "Muchas calles de Sevilla, una gran parte del día, están sombreadas por los edificios. Aunque depende también de la orientación", coindice este catedrático, y añade que "el efecto que hacen es relativamente poco". Por otro lado, sí aprueba la estética de las velas: "Me recuerdan a los de hace 50 o 60 años. A mí me siguen gustando, me resultan tiernos, pero sirven para poco en el centro".

Toldos en la Avenida de la Constitución en el verano de 2025 / Jorge Jiménez

En cambio, lejos del centro no se instalan toldos, y faltan árboles. "En barrios periféricos, perdidos, nadie se acuerda de ellos y falta sombra. Incluso en barrios consolidados como Los Remedios falta sombra. Se han hecho esfuerzos en muchas calles, como en el Povernir o La Buhaira, pero hay mucha diferencia entre barrios, como Los Pajaritos. Son diferencias arrastradas de muchos años. Los barrios con parques cerca están salvados, pero la diferencia entre los barrios no es admisible", prosigue Enrique Figueroa.

A favor de toldos en los puentes, en contra de los de la Avenida de la Constitución

Enrique Figueroa no valora positivamente la experiencia del modelo elegido el verano pasado con los toldos de la Avenida de la Constitución, ni tampoco la apuesta de sombreado para esta vía una vez se eliminó arbolado. "Fue un quiero y no puedo. Algo servía, pero lo que hay que recomponer son los árboles. Hay que compatibilizarlos con el tranvía y los bares. Si es imposible poner árboles, que lo digan", cuenta a El Correo de Andalucía. "Pero como los árboles tardan en crecer, igual hay que recurrir a cosas intermedias", añade en relación a los toldos.

Explica también Ramón Pico que en la Avenida de la Constitución se juntan "varios problemas". "El monumento está allí y se quiere cuidar su imagen. Poner toldos es delicado", valora. Con respecto a los de 2025, "no sé cómo se llegó a esa solución, fue más de compromiso, no me parecían adecuados los apoyos por cómo se invadía el espacio público y los anclajes eran deficientes". "Ahí hacen falta árboles de mayor porte para generar sombra adecuada", propone.

Vista de los toldos del Puente del Cachorro de Sevilla. / Eduardo Briones - Europa Press

Otra cuestión diferente son los puentes. "Allí la gente pasa mucho calor y hay que poner toldos de alguna manera. En los puentes no hay mucha alternativa, aunque no se debe crear una estructura que dé más calor todavía", opina Figueroa. Pico apuesta por una cobertura vegetal. "En la Expo 92 hubo soportes aéreos, podrían investigarse para los puentes, son sistemas que se pueden aprovechar. Pero los toldos me parecen una solución adecuada, todo lo que sea acompañar a los ciudadanos es bueno", dice el director de la ETSA.

Alternativas a poner toldos en Sevilla: árboles, pérgolas, pavimento y agua

Los expertos consultados por este periódico coinciden en que el arbolado debe ser la prioridad, aunque se pueden buscar también otras opciones como las pérgolas, el pavimento, el agua o las cubiertas de los edificios. Reyes Gallegos insiste sobre todo en que los suelos sean permeables, acabar con ciertas podas de árboles o podar mejor, y que se utilice el agua de la mejor manera, mediante fuentes de agua potable o riego a partir de agua recogida. "No hay una relación directa con la lámina de agua del río. En las explanadas de hormigón que se hicieron para la Expo 92 se podría reutilizar y filtrar el agua para que hubiese zonas de juegos con agua o piscinas naturales públicas", explica. "Deberíamos aprender de otras ciudades europeas que sí tienen esa relación directa con el río, el agua y la vegetación sin tener el clima tan hostil que tenemos nosotros", señala también como oportunidades que podría aprovechar Sevilla para combatir las altas temperaturas.

"Primero hay que pensar en árboles, luego en pérgolas y después en toldos", asegura Enrique Figueroa sin dudar. En su caso, propone las pérgolas como principal alternativa: "Tienen vegetación, crean más frescor y sombra. Hay gente que diseña pérgolas estupendas, igual no cabe en todos los espacios o en calles estrechas, pero en lugares en crecimiento se pueden probar".

Ramón Pico también considera que una pérgola es "una solución vegetal" para determinadas calles, ya que el arbolado genera una sombra más fría. Otras opciones que plantea son un pavimento con un color que no acumule calor y que permita que el agua se filtre; corrientes de aire gracias a la colocación de toldos a diferentes alturas; edificios con cubiertas hechas por materiales que no sean generadores de calor; o evitar la acumulación de máquinas de aire acondicionado en las calles echando aire hacia fuera, a ras de suelo.