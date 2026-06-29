Una vecina de Guillena de 34 años, entre las víctimas mortales del terremoto de Venezuela

El doble terremoto que sufrió Venezuela el pasado miércoles ha dejado hasta el momento un total de 1.450 víctimas mortales. Una de ellas es Natalia, de 34 años y vecina de Torre de la Reina, una pedanía de Guillena (Sevilla). "En la tarde del pasado domingo llegó la triste noticia que no queríamos tener que recibir: Natalia, tras más de 72 horas desde los terremotos, no pudo ser encontrada con vida", ha informado este lunes el Ayuntamiento guillenero.

La fallecida, "de nacionalidad colombiana y española", residía en Torre de la Reina junto a su marido, hija y madre, a quienes el Consistorio ha enviado su "más sincero pésame". La propia Natalia había viajado a Venezuela junto a su esposo e hija, que han logrado salir indemnes del seísmo que azotó a este país sudamericano hace ya cinco días.

Tras tener conocimiento de la muerte de esta vecina, el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, ha decretado un día de luto oficial. Según ha detallado el Ayuntamiento de esta localidad sevillana, la jornada de duelo "ha comenzado este lunes a las 12:00, tras el minuto de silencio que se ha guardado tanto en la plaza de España de este municipio como en la plaza Mayor de Torre de la Reina".

Imagen del minuto de silencio que se ha guardado en Guillena por el fallecimiento de una de sus vecinas. / AYTO.DE GUILLENA / Europa Press

17 españoles fallecidos en el terremoto

Hasta el momento son 17 los españoles que han perdido la vida como consecuencia del seísmo, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Asimismo, a consecuencia del doble terremoto del pasado miércoles también hay otros 138 ciudadanos de España entre los desaparecidos, tal como han apuntado este lunes por la mañana fuentes oficiales.

"Mientras haya la más mínima opción de rescatar con vida o incluso el cuerpo, en caso de que por desgracia fuese esa la situación de algún ciudadano español, estaremos ahí junto a las autoridades locales y nuestros propios equipos de rescate", afirmó el pasado domingo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista con RNE. "Desgraciadamente, desde el primer momento han ido aumentando las cifras tanto de fallecidos como de desaparecidos".