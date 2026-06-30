La cooperativa de aceituna de mesa Agrosevilla consolida su facturación en 2025 con 196 millones: el 90% del negocio procede del mercado internacional

Agrosevilla sigue manteniendo su papel de referencia en el sector de la aceituna de mesa. La firma, ubicada en La Roda de Andalucía y una de las principales empresas productoras y exportadoras de aceitunas de mesa del mundo, ha cerrado el ejercicio de 2025 con unas ventas globales de 196 millones de euros, consolidando así un volumen de negocio en línea con el año anterior.

El ejercicio ha estado condicionado por un entorno externo más exigente para el conjunto del sector agroalimentario, marcado por el incremento de la presión arancelaria sobre las importaciones para el mercado estadounidense, las tensiones geopolíticas en mercados clave del medio-oriente, la volatilidad de los costes de insumos y la falta de agua en el periodo previo y durante la campaña de aceituna de mesa -parcialmente mitigada por las últimas lluvias - como reto estructural para el campo andaluz.

En este contexto, la compañía ha mantenido su fortaleza exterior: en 2025, el 90% de las ventas procedieron de mercados internacionales. Este desempeño refleja la capacidad de Agrosevilla para sostener su presencia comercial a escala global y seguir avanzando en la diversificación de destinos, con exportaciones a más de 80 países del mundo.

“Nuestra prioridad en 2025 ha sido proteger la competitividad y garantizar el servicio a nuestros clientes, reforzando la planificación y la eficiencia en toda la cadena —desde el campo hasta la industria y la distribución—. Esa disciplina operativa, junto con la diversificación comercial, es la que nos permite seguir construyendo un crecimiento sólido y sostenible”, señala Julio Roda, director general de Agrosevilla.

Diversificación internacional: crecimiento en mercados clave

La estrategia de diversificación por destinos se ha traducido en una evolución positiva de la compañía en varias regiones clave. Latinoamérica ha registrado el mayor crecimiento del ejercicio (119%), seguida de la UE Centro Norte (48%) y África (34%), que consolida su recuperación. También Oceanía, Asia y Reino Unido ha evolucionado de forma positiva (11%). En paralelo, Norteamérica se mantiene como el principal mercado internacional de Agrosevilla.

En este posicionamiento internacional, Agrosevilla subraya además el avance de su apuesta por el valor de marca: en 2025, sus marcas propias han representado más del 40 % de sus exportaciones.

Integración cooperativa y refuerzo del modelo en un año de retos sectoriales

En un escenario en el que la dimensión y la eficiencia resultan determinantes para competir a nivel global, Agrosevilla ha seguido fortaleciendo su grupo cooperativo, apoyado en el compromiso de más de 5.000 agricultores socios. La compañía ha consolidado su estructura como grupo de 14 sociedades cooperativas con la reciente incorporación de la cooperativa olivarera de Getsemaní (Pedrera), que cuenta con 450 socios activos y un volumen de producción comprometido de 5.995.000 kilos de aceituna de mesa.

En paralelo, Agrosevilla ha consolidado la adquisición de Comercial Rioverde, una operación que se cerró en marzo de 2026 con el objetivo de diversificar su portfolio de productos con encurtidos y conservas vegetales y expandir su mercado en el territorio nacional e internacional.

Reconocimientos en gobernanza e igualdad

El ejercicio 2025 también ha estado marcado por reconocimientos vinculados a la gobernanza y a la igualdad, como el Premio Buen Gobierno Corporativo 2025 del Instituto de Gobernanza Empresarial, como Mejor Entidad Impulsora del Buen Gobierno (ex aequo); el Distintivo IGE en Buen Gobierno (Categoría Bronce), otorgado tras un diagnóstico técnico basado en 42 indicadores; el IV Premio Andalucía ES (Junta de Andalucía) por el programa LideraCoop, un programa impulsado por Agrosevilla junto al Instituto de Gobernanza Empresarial para fortalecer la igualdad de género y el acceso de mujeres a puestos de liderazgo en cooperativas. En su primera edición, el programa ha logrado unos resultados cuantificables: el 40% de las participantes ha accedido a Consejos Rectores de sus cooperativas y un 19% se encontraba en proceso de incorporación a puestos de gerencia o responsabilidad ejecutiva.

Internacionalización, diversificación y adaptación a un entorno más exigente

De cara a 2026, Agrosevilla continuará reforzando su hoja de ruta basada en la expansión internacional, la diversificación comercial y el fortalecimiento del grupo cooperativo, con el objetivo de consolidar su presencia en mercados de alto valor y ampliar oportunidades de crecimiento.

Adicionalmente, la compañía seguirá impulsando mejoras de eficiencia y una gestión cada vez más orientada a la adaptación climática —en un contexto en el que la disponibilidad de agua sigue siendo un reto estructural para el campo andaluz—, así como a la evolución de un marco regulatorio más exigente para el sector.