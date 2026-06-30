El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a renovar la licencia a la discoteca Líbano pese a que la concesión expiró hace cuatro años

La concesión administrativa de la discoteca Líbano y de La Casa del Estanque expiró en febrero de 2022, aunque el Ayuntamiento de Sevilla la ha vuelto a prorrogar de nuevo. Este mismo martes, la comisión ejecutiva de Urbanismo ha aprobado "la continuación de la explotación en precario, en los términos y condiciones en que fue autorizada en su día la concesión hoy extinguida, hasta la adjudicación del nuevo procedimiento". Todo ello, a pesar de que el Tribunal Supremo ya decretó en firme la fecha de cierre de estos negocios.

En concreto, esta concesión caducó oficialmente el 12 de febrero de 2022, tal como estableció el Supremo más de dos años después, en septiembre de 2024. Tras la decisión de este tribunal, la Junta de Gobierno local acordó hacer cumplir la sentencia que dictaba que los propietarios de estos locales -la familia de los Cebolla- tendrían que haber abandonado el Parque de las Delicias, efectivamente, en febrero del 2022. Asimismo, se encargó a la Gerencia de Urbanismo que ejecutara esta medida.

Sin embargo, aquello nunca ocurrió: el pasado verano abrieron ambos establecimientos gracias a una ampliación de esa concesión ya expirada. "Esta prórroga es posible hasta que salga la nueva licitación en la que estamos trabajando", justificaron entonces desde el Ayuntamiento de Sevilla a este periódico. Un año después de estas palabras, esa licitación no se ha publicado aún. Y no solo eso: la Gerencia de Urbanismo ha vuelto a conceder otra prórroga más a los dueños de Líbano y La Casa del Estanque.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla explican que en este último tiempo "venía haciéndose en precario", y que ahora "se autoriza la continuación hasta adjudicación del nuevo procedimiento". Sin embargo, no aclaran por qué se vuelve a conceder una prórroga ni cuándo se va a publicar la licitación. Por su parte, desde Grupo Batuta -que engloba a ambos negocios- prefieren no responder a las preguntas de El Correo de Andalucía.

15 años en funcionamiento por una concesión de ocho

Tanto Líbano como La Casa del Estanque funcionaron en su día gracias a una concesión administrativa. El Gobierno de Monteseirín le dio a una de las sociedades a nombre de Rafael Cebolla -Adriano Diez SL- el permiso para ejecutar la actividad hostelera en los jardines el 20 de abril de 2011. La concesión como máximo duraría ocho años, por lo que tendrían que haber terminado en teoría en 2019.

Por cuestiones legales recogidas en el contrato, la fecha tope se alargó hasta febrero 2022. Sin embargo, esto no fue oficial hasta tiempo después, cuando en septiembre de 2024 el Tribunal Supremo se pronunció al respecto. Hasta entonces, y como no había una resolución judicial firme, ambos negocios siguieron despachando copas y platos en sus respectivos establecimientos.

En septiembre de 2024 llegó al fin el auto del Supremo, y la Junta de Gobierno local instó a la Gerencia de Urbanismo a que desalojara el Parque de las Delicias. Aunque para 2025 se le concedió una prórroga, y este 2026 otra ampliación más y también "en los términos y condiciones en que fue autorizada en su día la concesión hoy extinguida". De esta forma, Líbano y La Casa del Estanque continúan en funcionamiento 15 años después de la firma de la concesión.

La terraza Líbano, situada en el Parque de las Delicias. / CARLOS DONCEL

La cláusula que alargó la concesión

La cláusula tercera del contrato sellado por el Consistorio y Adriano Diez SL aquel 2011 establecía un matiz importante: "El espacio público se pondrá a disposición del adjudicatario en la fecha en que se produzca el inicio de las obras". El reloj por tanto no empezaba a contar a partir de la firma, sino desde que comenzaran las reformas de acondicionamiento que tenía que acometer la empresa concesionaria.

La Junta de Gobierno local, a petición de la compañía, puso entonces como fecha tope el 12 de febrero de 2022, ya que justo ese día de 2014 fue cuando se inició la intervención en La casa del estanque. Así, el Grupo Batuta había conseguido ganar unos años más de actividad para sus dos establecimientos, a pesar de que hay constancia de que Líbano llevaba explotándose desde el 18 de mayo de 2012.

Y no acabaron ahí las demandas de Adriano Diez SL: a principios de 2020 pidieron al Consistorio "el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión mediante la ampliación de cuatro años adicionales". Esto es: compensar las supuestas inversiones imprevistas que habían tenido que realizar en las infraestructuras a cambio de alargar el fin del contrato. El Ayuntamiento, por su parte, fue tajante: no habría ninguna ampliación.

Por tanto, la fecha máxima para abandonar los jardines seguía el 12 de febrero de 2022, tal como había aceptado anteriormente. Los empresarios recurrieron la resolución de la Junta de Gobierno, que lo desestimó. Ante ello, y viendo que tendrían que desalojar las instalaciones, se llevaron el asunto al Contencioso de Sevilla, TSJA y Supremo, que dieron la razón al Ayuntamiento. Así, hace ya más de cuatro años que debieron cerrar ambos locales, pero tanto Líbano como La Casa del Estanque inauguraron hace varias semanas una nueva temporada en el Parque de las Delicias.