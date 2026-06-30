Obras de Emasesa
Cambios en el tráfico de Pagés del Corro: así será la nueva circulación desde el 2 de julio
El nuevo plan de movilidad en Pagés del Corro también permitirá la recolocación de los contenedores de residuos para mejorar su uso
Los vecinos de Triana tendrán que adaptarse a un nuevo cambio en la circulación de Pagés del Corro a partir del próximo jueves 2 de julio. El Ayuntamiento de Sevilla modificará el plan de movilidad implantado por las obras que Emasesa ejecuta en esta importante vía del barrio.
Según ha informado el Centro de Gestión de la Movilidad, la principal novedad será el establecimiento de sentido único de circulación en el tramo comprendido entre San Jacinto y San Vicente de Paúl. La medida responde a una solicitud de Lipasam, con el objetivo de facilitar el acceso de los vehículos de recogida de residuos durante el desarrollo de las obras.
Más plazas de aparcamiento para los vecinos
Además de mejorar la operatividad del servicio de limpieza, el cambio permitirá habilitar nuevas plazas de aparcamiento en superficie para los residentes. Estas plazas se situarán en el carril derecho de Pagés del Corro, donde también se recolocarán los contenedores de residuos para facilitar su uso por parte del vecindario.
Las modificaciones forman parte de los ajustes previstos conforme avanzan las obras que Emasesa desarrolla en esta vía de Triana, una actuación que ha obligado a reorganizar la movilidad en la zona durante los últimos meses.
El Ayuntamiento recomienda a conductores y vecinos prestar atención a la nueva señalización que entrará en vigor el 2 de julio y planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta los cambios en la circulación.
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