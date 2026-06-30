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Sucesos

Detenido en Santiponce tras atrincherarse en un bar armado con un cuchillo

Un brote psicótico, posiblemente agravado por drogas, llevó a un joven a atrincherarse en un bar de Santiponce, amenazando a clientes y a sí mismo.

Imagen de archivo de un policía local.

Imagen de archivo de un policía local. / El COrreo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Policía Local de Santiponce ha detenido a un joven que se atrincheró en un bar de la localidad armado con un cuchillo, con el que llegó a amenazar a los clientes y también con autolesionarse.

En sus redes sociales, la Policía ha informado de que el pasado sábado recibió un aviso por parte del 112 que indicaba que un joven, supuestamente armado con un cuchillo de grandes dimensiones, estaba atrincherado en un establecimiento de hostelería de la localidad, en el que se celebraba una fiesta de cumpleaños.

Nada más llegar los agentes desalojaron el local para intentar negociar con el joven y que depusiera su actitud. Según la fuente, el joven presentaba, al parecer, "un fuerte brote psicótico", que podría estar agravado por el consumo de sustancias estupefacientes.

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Los agentes comprobaron que el joven se había producido ya algunas heridas, y tras aprovechar un descuido, consiguieron reducirlo y controlarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios.

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