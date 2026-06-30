Lenny Kravitz llega a Icónica Santalucía Sevilla Fest: rock, soul y funk en el corazón de la Plaza de España

Icónica Santalucía Sevilla Fest recibe este miércoles 1 de julio a uno de los grandes iconos del rock internacional. Lenny Kravitz llega a la Plaza de España de Sevilla con su gira Lenny Kravitz Live 2026, uno de los conciertos más esperados del tramo internacional del festival.

La apertura general de puertas está prevista a las 20:00 horas, mientras que el inicio del concierto será a las 22:30. Si aún no tienes tu entrada, la venta sigue abierta a través de la web oficial del festival.

Escritor, productor, multiinstrumentista y ganador de cuatro premios GRAMMY®, Kravitz aterriza en Sevilla en plena etapa de reconocimiento global. Después de su aplaudida gira Blue Electric Light Tour 2025, con conciertos con todas las entradas agotadas en Europa, Sudamérica, Australia y una residencia en Las Vegas, el artista continúa inmerso en lo que Billboard ha bautizado como la Lennaissance: un periodo de resurgimiento creativo, éxito internacional y renovada conexión con el público.

Una noche de rock, soul y funk en la Plaza de España

Lenny Kravitz llega a Icónica Santalucía Sevilla Fest con el impulso de Blue Electric Light, su duodécimo álbum de estudio, publicado el 24 de mayo de 2024. El disco refuerza algunas de las señas de identidad que han marcado su carrera durante más de tres décadas: el rock de raíz clásica, el funk, el soul y una puesta en escena poderosa, elegante y directa.

Lenny Kravitz en una foto promocional / Mark Seliger

La crítica internacional ha destacado este nuevo trabajo como una de sus entregas más sólidas de los últimos años. Associated Press lo definió como "glorioso", mientras que NPR lo describió como un "caleidoscopio de rock expansivo, funk psicodélico, soul suave y más". Con este álbum, Kravitz ha vuelto a ocupar un lugar central en la conversación musical internacional.

El concierto de este miércoles permitirá verlo en un escenario singular: la Plaza de España, uno de los espacios más reconocibles de Sevilla y uno de los grandes atractivos de Icónica Santalucía Sevilla Fest. La noche se completará con Mickey Pavón, que tomará el relevo tras la actuación de Kravitz dentro de las Endesa Music Sessions.

Más de tres décadas de carrera

Considerado uno de los músicos de rock más influyentes de su generación, Lenny Kravitz ha construido una carrera capaz de atravesar géneros, estilos y generaciones. Con influencias del soul, el rock y el funk de los años sesenta y setenta, el artista ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo y ha firmado doce álbumes de estudio.

A lo largo de su trayectoria ha recibido cuatro premios GRAMMY® y numerosos reconocimientos recientes que confirman la vigencia de su figura. En los últimos años ha sido homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Music Icon Award en los People’s Choice Awards 2024, el Best Rock Award en los MTV Video Music Awards 2024 y el Fashion Icon Award del CFDA.

Su dimensión artística va mucho más allá de la música. Kravitz también ha destacado como diseñador, fotógrafo, escritor y actor. Es autor del libro de fotografía Flash y de las memorias Let Love Rule, incluidas en la lista de best sellers de The New York Times. Además, ha participado en películas como The Hunger Games, The Hunger Games: Catching Fire, Precious y The Butler.

En 2023 estrenó Road To Freedom, canción escrita, interpretada y producida para la película de Netflix Rustin. El tema le valió nominaciones al Globo de Oro, a los Critics Choice Awards y a los Guild of Music Supervisors.

Icónica refuerza su cartel internacional

La actuación de Lenny Kravitz llega justo después del concierto de Robbie Williams y mantiene el pulso internacional de Icónica Santalucía Sevilla Fest, que durante las próximas semanas reunirá en Sevilla a grandes nombres de la música mundial.

Por la Plaza de España pasarán también Juan Luis Guerra, Marilyn Manson, Moby, Maroon 5, Omar Courtz, Yandel, Mora, Fatboy Slim, Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band y Silvana Estrada, Jamiroquai, The Prodigy y Sting, además de referentes nacionales como Hombres G, Antonio Orozco y Carlos Jean.

Con esta programación, el festival vuelve a situar a Sevilla como uno de los grandes destinos musicales del verano. La llegada de Lenny Kravitz refuerza ese papel y convierte la noche del 1 de julio en una de las citas imprescindibles para los amantes del rock, el soul y los grandes directos internacionales.