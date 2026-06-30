La limpieza de la ciudad, los barrios más pobres o el precio de las VPO: examen a los tres años de José Luis Sanz como alcalde de Sevilla

Tercer examen a José Luis Sanz como alcalde de Sevilla por parte de los grupos de la oposición. El cuarto ya será dentro de un año, en 2027, con las elecciones municipales, cuando sean los sevillanos los que decidan en las urnas la continuidad del PP al frente del Ayuntamiento de Sevilla. De momento, en el debate sobre el estado de la ciudad que ha tenido lugar este martes, tanto PSOE como Vox y Con Podemos - IU han cuestionado la gestión del gobierno municipal en materia de limpieza, vivienda, seguridad o los barrios. El alcalde se ha defendido de todas las críticas y ha sacado pecho de su labor: "Queda mucho por hacer todavía. Esta ciudad está mejor que hace tres años y dentro de un año estará todavía mejor".

Más de tres horas de debate. Los cuatro grupos municipales han puesto sobre la mesa los grandes asuntos que preocupan a la ciudadanía. Y Sanz ha dibujado una Sevilla que va a "velocidad de crucero". "A Sevilla le ha ido mucho mejor en estos tres años que en los ocho años del PSOE. Estoy convencido. Hemos pasado de una ciudad abandonada a una ciudad que funciona. De dejadez a impulso político. De los problemas eternos a las soluciones. De los anuncios que quedaban en humo a las realidades", ha defendido el alcalde.

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz (i), interviene en el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad. / Rocío Ruz / Europa Press

La limpieza en Sevilla divide a Gobierno y oposición

“No está como nos gustaría de limpia pero está mejor que hace tres años, rotundamente sí", se ha defendido José Luis Sanz ante las acusaciones de la oposición, sobre todo de la bancada de la izquierda. "La limpieza es su gran fracaso, se ha notado la diferencia pero para peor", le ha criticado Antonio Muñoz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla. "¿Cómo dice que Sevilla está más limpia? Aún hay cera de la Semana Santa. La ciudad está más sucia", ha añadido.

Ismael Sánchez, desde Con Podemos - IU, también ha coincidido en que "la ciudad está más sucia que nunca". "Si mete más dinero que nunca, se estará gestionando regular", ha asegurado sobre Lipasam.

Incluso Vox, socio habitual del PP en Sevilla en cuestiones que no reúne el consenso de los grupos, ha incidido en el estado de la limpieza. "Una ciudad limpia transmite orden, seguridad y buena gestión. Sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Es justo reconocer que parece existir una mayor preocupación por ese problema, y gracias a los acuerdos con Vox Lipasam tiene su mayor presupuesto. Pero el problema no es solo de recursos, necesitamos un cambio en el modelo de gestión, más control y más respuesta y atención a los barrios. Que deje de ser una reclamación constante y sea una seña de identidad", ha expresado Gonzalo García de Polavieja, nuevo portavoz municipal de Vox.

Saltan chispas en la vivienda: de las VPO a la polémica de Jiménez Becerril

Al hablar de vivienda, nuevamente ha vuelto a salir a la palestra el precio de 350.000 euros de las VPO de la Cruz del Campo o la situación de las 102 viviendas protegidas ubicadas en el número 27 de la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril tras ser vendidas a un fondo de inversión. Sanz ha defendido la labor de Emvisesa. Ha hablado de "una política de vivienda ambiciosa" tras superar los 700.000 habitantes. "Emvisesa estaba en quiebra técnica y lo hemos puesto a funcionar, promoviendo 2.200 VPO frente a las 83 VPO que promovió el PSOE en ocho años. Hemos entregado ya más de 300 llaves y entregaremos otras 600 más en lo que queda de año", ha expuesto el alcalde.

"Sevilla no necesita más escaparate, sino una ciudad para vivir. Sevilla se organiza para quien viene de paso pero no para quien se queda", le ha criticado Ismael Sánchez, que ha propuesto controlar los precios, limitar la especulación o proteger a las familias. "Sabe que una familia no puede aspirar a una VPO de 350.000 euros. El caso de las familias de Jiménez Becerril por eso es tan importante. Un edificio de VPO que ante una operación de venta a un grupo inversor se genera miedo", ha continuado Sánchez, mientras el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, negaba con la mano.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, interviene en el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad del Ayuntamiento de Sevilla. / Rocío Ruz / Europa Press

Desde Vox se ha pedido una desregulacuión o menos obstáculos administrativos. Su portavoz también ha puesto el foco en las viviendas turísticas y ha recordado la nueva limitación acordada con el PP que aún no se ha producido (el alcalde les ha emplazado a una reunión tras este debate). Antonio Muñoz le ha dado directamente la victoria a José Luis Sanz en este asunto: "Es donde gana, en pisos turísticos. Son menos posibilidades de vivienda, apruebe una moratoria". "Esa ciudad que ha descrito es inhabitable e inhóspita. Lo que ustedes dicen no lo dicen los datos, porque cada vez vive más gente en Sevilla", defendía por su parte Juan Bueno, portavoz del Gobierno municipal.

Sevilla sigue teniendo seis de los 15 barrios más pobres de España

La comunidad de la Flora Tristán de la UPO ya ha salido a la calle contra el cierre de la residencia del Polígono Sur, y en este debate ha sido uno de los momentos más tensos, con un grupo de asistentes teniendo que se desalojados después de levantarse al grito de "la Flora no se cierra". La reducción de la brecha social entre barrios de Sevilla, donde siguen estando seis de los 15 más pobres de España, es otro de los asuntos donde más se ha incidido.

Quejas en el debate sobre el estado de la ciudad por el cierre de la Flora Tristán / El Correo

El alcalde ha defendido el desmantelamiento del asentamiento chabolista Reina de los Ángeles y la próxima ejecución en el Vacie, así como los diferentes programas sociales. Pero la oposición ha denunciado que es insuficiente, poniendo el foco en la polémica de la Flora Tristán. "No se puede permitir que se apague el proyecto", le ha pedido Sánchez. "Tenemos más dinero que nunca y seis de los 15 barrios más pobres de España. ¿Están los barrios mejor cuidados? ¿Ha reducido la brecha con algunos barrios pobres? ¿Viven mejor los vecinos de barriadas obreras? Está poniendo muy bonito el centro, es verdad. La respuesta, señor Sanz, es no", ha añadido el concejal de Con Podemos - IU.

Vox también ha pedido al PP que esté más cerca de la calle y los barrios. En su caso, han pedido un refuerzo de la Policía Local: "La mejor cámara de vigilancia es un policía patrullando el barrio. Desde Vox no podemos aceptar que existan barrios donde haya inseguridad". Otra de sus reivindicaciones ha sido una apuesta por la línea 2 de metro en Sevilla Este, el soterramiento de la línea 3 en Los Bermejales y Bellavista, la modificación de la ZBE o el impulso de la oficina de la maternidad.

"No tiene visión, ilusión ni gestión, tiene improvisación. No sabe qué hacer con Sevilla, Tiene barrios abandonados", ha dicho también Antonio Muñoz. Sonia Gaya, concejal del PSOE, ha incidido igualmente en que Sanz "se está ganando fama de ser el alcalde más antisevillano de la historia de Sevilla". El PSOE ha reclamado una mayor atención a la cultura, al patrimonio y al metro, pasando por el Castillo de San Jorge, la Torre de los Perdigones, el Lope de Vega, la Fábrica de Artillería o Tablada.

El alcalde de Sevilla va poniendo así fin a tres años de mandato y afronta un cuarto a las puertas de las elecciones municipales. "La ciudad está mejor que hace tres años. Sevilla estaba paralizada. Sevilla está en marcha y en velocidad de crucero. Quedan muchas cosas por hacer y por cumplir", ha prometido a los ciudadanos en busca de pasar en mayo de 2027 el examen final.