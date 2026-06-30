Agencia Tributaria
Los andaluces que aparecen en la lista de morosos de Hacienda: repiten Isabel Pantoja, Paz Vega y Bertín Osborne
La tonadillera aumenta su deuda con la Agencia Tributaria hasta los 1,3 millones, mientras que el empresario cordobés conocido como 'Sandokán' o Luis Medina también aparecen en el listado
La Agencia Tributaria ha publicado este martes el listado de las personas y empresas que mantenían una deuda con Hacienda el pasado 2025. Entre ellos, continúan presentes la tonadillera Isabel Pantoja, el cantante y presentador Bertín Osborne y la actriz sevillana Paz Vega.
Entre los tres deben casi cuatro millones de euros al fisco, aunque el saldo más abultado es el que presenta la protagonista de Lucía y el sexo, con 1,8 millones de euros, una cifra, en cualquier caso, menor a la del año anterior, cuando se elevaba a 2,3 millones de euros.
En el caso de Isabel Pantoja -quien recientemente canceló su concierto en Icónica Santalucía Fest-, la deuda asciende a 1,3 millones de euros, algo más elevada que en 2024, cuando era de un millón de euros.
Precisamente en ese ejercicio entró en el listado junto a Bertín Osborne, quien debe 835.000, algo menos que en el ejercicio anterior -la ha reducido en unos 30.000 euros-.
Otros nombres que aparecen de la lista
Otros de los andaluces que aparece en el listado son el cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como 'Sandokán' (adeudaba 3,2 millones) y Luis Medina, hijo del Duque de Feria y empresario, con 640.000 euros.
Procedentes de otras comunidades son la presentadora Patricia Conde, que aparece en la lista tras dos años fuera, con una deuda de 714.000 euros; junto con el periodista Kiko Matamoros, que también regresa tras tres años fuera, con 600.000 euros.
Entre los que abandonan la lista se encuentran Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Noós, que mantenía una deuda de 940.000 euros en el listado anterior, así como el Real Jaén (que tenía una deuda de 1,2 millones) o Viajes Iberia (con 8 millones).
Menos morosos que en 2024
Los grandes morosos se han reducido un 4,4% respecto al verano anterior, hasta los los 5.835 contribuyentes. No obstante, desde la Agencia Tributaria han precisado que, si se eliminan las duplicidades, la deuda avanza un 12,2% más con respecto al año anterior, hasta los 15.364 millones de euros.
Para figurar en esta lista en la que nadie quiere integrar, los deudores deben deber más de 600.000 euros. Este año hay 144 menos que el año pasado, después de que 879 de sus integrantes salieran de la lista de la infamia y de que se incorporarán 735 nuevos.
Estas son las cifras generales que proporciona la Agencia Tributaria, a falta de que se publique el listado de los grandes deudores sobre las 12.00 horas. Este año la mayoría de los grandes morosos fueron personas jurídicas, siendo el 81,3% de la lista, mientras que las personas físicas representaron tan solo el 18,7%.
Estos grandes morosos adeudaban a Hacienda 15.432 millones de euros, un 4,4% menos que un año antes, de los que 12.177 millones correspondían a contribuyentes que aparecen como deudores principales; 2.557 millones a contribuyentes que son tanto deudores principales como responsables; y 698 millones a deudores únicamente responsables. En paralelo, 4.288 millones del importe total corresponden a deudas en proceso concursal, por lo que su eventual cobro está ligado al propio procedimiento.
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