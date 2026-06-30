El pueblo del Aljarafe sevillano que celebra esta semana su feria con atracciones a 2 euros, una "gran fiesta acuática" y sus propios Sanfermines: horarios, programación y ubicación

Atracciones, pasacalles, conciertos gratuitos, una "gran fiesta del agua" e, incluso, su propia versión de los míticos Sanfermines. Estas son solo algunas de las actividades que se podrán disfrutar en la próxima Feria de San Ginés, que se llevará a cabo desde este miércoles hasta el domingo en la localidad del Aljarafe sevillano de Gines.

Durante estos cinco días de música, danza y ocio familiar, Gines se llenará de iniciativas gratuitas para todos los públicos, con fiestas infantiles, casetas, exhibiciones de danza y uno de los momentos más famosos de esta festividad, los San Ginines, una especie de Sanfermines en los que los vecinos sortean unos toros hinchables a tamaño real acompañados por música y baile.

Inauguración, alumbrado y pasacalles en la Feria de San Ginés

Las actividades comenzarán este miércoles a las 00.00 horas con la inauguración oficial de la Feria de Gines. Para ello, se llevará a cabo una animación y un brindis inaugural junto a los integrantes de todas las casetas, además de la prueba del alumbrado a cargo de miembros del Grupo Scout Tartessos 721 de Gines.

A continuación, se producirá una animación con speaker Pelícano y un pasacalles con la Charanga Pingüinos.

Noche sin ruido y atracciones infantiles con descuento

De igual modo, se celebrará de 20.00 a 23.00 horas la 'Noche sin ruido' en la zona de atracciones para permitir su disfrute por parte de los menores con trastorno del espectro autista.

Además, los niños contarán con toda clase de atracciones infantiles disponibles este primer día de feria con un descuento especial por el 'Primer día de la Infancia', en el que estarán disponibles por 2,50 euros.

El precio de las atracciones el resto de jornadas será de 4 euros el jueves, viernes y sábado; y de 3 euros el domingo.

Programación del jueves en la Feria de San Gines

Las actividades de la feria continuarán el jueves 2 de julio a las 20.00 horas con la XIV Carrera Infantil de Atletismo, en la que participarán los nacidos desde 2011 a 2021.

Este evento solidario se celebrará en el Parque Municipal 'Concejala Dolores Camino' y estará organizado por el CD Nuevas Promesas y la Delegación de Deportes.

Concurso de casetas, actuaciones y noche temática

A esto le seguirá a las 22.00 horas la actuación de la Escuela de Danza Sonia López en el escenario principal de la feria.

A la misma hora se llevará a cabo la cena homenaje al mayor en la Caseta Municipal, que contará con la actuación de Dúo Atrium, además del Concurso de Exorno de Casetas y el especial 'Noche de las temáticas' en las casetas.

Programación del viernes para celebrar la Feria de San Gines

La programación del viernes arrancará a las 17.30 horas con el Mundialito de Casetas 'Feria de San Ginés 2026', una celebración de "futbolín humano" por parte de los caseteros.

Por su parte, a las 21.30 horas se producirá el XIV Concurso de Baile por Sevillanas en el escenario de la Caseta Municipal, que contará con categorías infantil, juvenil y adulta. Tras las actuaciones, se celebrará la entrega de premios del concurso.

Los asistentes también podrán disfrutar en el escenario principal, a las 00.00 horas, de la actuación de Kiko Veneno, con entrada completamente gratuita.

Actividades programadas en Gines para el sábado

Las actividades del sábado comenzarán a las 17.00 horas con uno de los momentos más esperados de la feria, los San Ginines, un encierro con toros hinchables a tamaño real en carretones que partirá de la calle de las casetas y contará con la animación de Jairo Zancadas.

Durante la jornada, se celebrará el paseíllo de las casetas y el chupinazo a cargo de la caseta 'Asociación de Mujeres Los Linares', que se prevé que se produzca sobre las 18.00 horas.

Coreografías, danza y concierto de La Húngara

Además, se llevará a cabo la entrega de premios a las mejores coreografías de las casetas participantes.

Ya por la noche, a las 22.00 horas, se celebrará en el escenario de la Caseta Municipal la actuación de los grupos de danza de la Escuela Municipal de Música y Danza de Gines, a cargo de las profesoras Ana Romero y Carmen Iniesta.

Uno de los momentos clave de esta feria se llevará a cabo a las 00.00 horas con la actuación de La Húngara, que se producirá en el escenario principal con entrada gratuita.

Programa del domingo: una gran fiesta acuática con toboganes y espuma

La última jornada de la feria llenará la localidad de actividades para toda la familia, como la 'Gran fiesta acuática', una cita que se producirá en la calle principal del recinto ferial.

Durante el evento, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una "Superdeslizadera Tubbyslide" con más de 50 metros de bajada, un tobogán azteca y una ludoteca acuática con hinchable infantil y piscina, además de un Dj animador y cañones de espuma.