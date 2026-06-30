La reforma del Paseo de la O y la calle Betis despegará en 2027: estarán conectados bajo el puente de Triana con árboles, toldos y bancos

El proyecto de reordenación del Paseo de Nuestra Señora de la O y su conexión con la calle Betis cada vez está más cerca de ser una realidad después de una lenta tramitación, que ha elevado incluso los costes durante el proceso y no ha permitido ejecutarlo antes. En 2020 el Ayuntamiento de Sevilla, en manos del PSOE, se convirtió en el adjudicatario de una subvención de la Consejería de Fomento para ejecutar la reforma y en 2023 el plan recibió el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Tres años después, con cambio de gobierno municipal entre medias, el Ayuntamiento de Sevilla aprueba reservar para 2027 los más de 500.000 euros que le corresponden del total (los otros 469.000 euros son de la Consejería de Fomento), por lo que da un paso más para que el año que viene pueda ejecutarse definitivamente el proyecto.

La Gerencia de Urbanismo, en la reunión de la Comisión Ejecutiva de este martes, aprueba asumir el compromiso de promover una consignación de crédito de 5.857,65 euros para hacer frente al resto del total de la inversión que le corresponde asumir al Ayuntamiento de Sevilla para la intervención. De esta forma, se "garantiza" para la anualidad 2027 "la disponibilidad de la aportación municipal ascendente a 551.057,69 euros". Este medio millón de euros formará parte del Presupuesto del próximo año, cuando se prevé financiar las obras de reforma del Paseo de Nuestra Señora de la O y su conexión con la calle Betis.

El objetivo de los trabajos es que se pueda caminar sin interrupción de un espacio a otro, con zonas de descanso y contemplación, mejorando el pavimento, con una mayor dotación de árboles y la creación de nuevas zonas de sombra. Con este acuerdo, el Gobierno de José Luis Sanz firma un compromiso presupuestario para asegurar que habrá dinero disponible en 2027 para pagar su parte y que se pondrán esos casi 6.000 euros que faltaban por consignar. Esto implica el arranque del proyecto, en primer lugar con la licitación del mismo y la adjudicación de los trabajos a una empresa que los ejecute.

Recreación del proyecto de reurbanización del Paseo de la O de Triana / Ayuntamiento de Sevilla

El proyecto para reformar el Paseo de la O ya se encareció un 10% por los retrasos

A finales de 2025 el Ayuntamiento de Sevilla aprobó una actualización de las cantidades económicas debido a los retrasos en el proyecto y también una modificación del texto del convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. "Este proyecto ha sido adaptado ahora a las circunstancias económicas actuales, al tratarse de un momento de grandes cambios en el mercado", informaba el Consistorio, por lo que "el presupuesto para la ejecución de las obras pasó a ser de 1.020 756,96 euros, de los cuales 551 057,66 euros corresponden al Ayuntamiento de Sevilla, aportando el 52,39% del presupuesto; y 469.699,30 euros a la Consejería de Fomento, lo que supondría el 47,61% del total".

Esta modificación del presupuesto supuso un aumento del 10%, de los 909.938 euros de 2025 a los 1.020.756 euros para 2026, teniendo en cuenta que al inicio de la tramitación del proyecto la partida era de 707.565 euros.

Además, se firmó una actualización del convenio de colaboración entre las dos administraciones para fijar los compromisos de ambas partes. En él se estableció que la Consejería de Fomento asumía la contratación y la dirección y coordinación de las obras, mientras que el Ayuntamiento asume principalmente el desarrollo de un plan de participación y comunicación en el marco de un proceso participativo ciudadano para promover la implicación de la población.

El Paseo de la O estará conectado con la calle Betis sin interrupciones, con bancos y fuentes

El proyecto está encaminado a mejorar este espacio situado junto al río Guadalquivir para establecer una continuidad entre el Paseo de la O y el Muro de Defensa de la calle Betis. La idea es un cambio general del paseo comprendido entre la calle Párroco Pedro Ramos Lagares hasta la base del puente de Triana, reforzando así su carácter peatonal y resolviendo de manera definitiva su conexión con la calle Betis.

Una vez finalicen las obras, se podrá caminar sin interrupción de un espacio a otro, atravesando plataformas de descanso y contemplación que conviertan las zonas transitadas en más accesibles y confortables, como la que se plantea en la base del estribo del puente para facilitar el acceso a las escaleras que suben hasta la calle Betis. Según informó el Ayuntamiento de Sevilla, se conseguirá el objetivo pendiente de conectar el Paseo de la O con la rampa de subida de la calle Betis a través de un paso sobre la lámina de agua.

Conexión de la calle Betis, en el barrio de Triana, con el Paseo de la O / Jorge Jiménez

Desde esa rampa se podrá caminar sin ninguna interrupción hasta los Jardines del Guadalquivir. Asimismo, en la conexión entre el Paseo y el estribo del Puente de Triana –bajo el tablero- la propuesta propone una dilatación o nueva plataforma que constituirá un nuevo punto de descanso y contemplación. Por otro lado, se establecerá un nexo entre el Paseo de la O y el Castillo de San Jorge, que está llamado a ocupar un papel más importante del que ahora mismo tiene en la oferta cultural y patrimonial de la ciudad.

Para ello, el plan contempla la mejora del pavimento, una mayor dotación de árboles y la creación de nuevas zonas de sombra, por ejemplo con la instalación de toldos además de las soluciones vegetales. De igual forma, se mejorará la iluminación a lo largo de todo el paseo y se instalarán elementos de mobiliario urbano como bancos, fuentes, papeleras y aparca bicicletas.

Incluso se ha planteado un Paseo del Arte de Triana configurando un espacio multifuncional atractivo y pensado para los artistas y para quienes quieran adquirir alguna de sus creaciones o productos. Se generará un nuevo mirador en el río y otros espacios de convivencia, además de señalética turística y vías ciclistas. El proyecto cuenta con la aprobación por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.