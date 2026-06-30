Salud mental, obesidad y pantallas: los tres grandes retos de la Pediatría sevillana en 2026

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, en Sevilla, acoge este martes 30 de junio, a las 19,30 horas en el salón de actos, la ‘II Reunión de Pediatría: Retos en 2026’, un encuentro científico que reúne a especialistas de Atención Primaria y Hospitalaria de la capital hispalense para abordar los principales desafíos que afronta la salud infantil en la actualidad.

La jornada, dirigida por el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Rafael Espino Aguilar, ofrecerá una actualización de los problemas emergentes que condicionan la práctica pediátrica y debatirá sobre las estrategias necesarias para garantizar una atención sanitaria de calidad a la población infantil.

Según el doctor Espino Aguilar, la pediatría se enfrenta actualmente a retos de enorme trascendencia, entre los que destacan el incremento de los problemas de salud mental en niños y adolescentes, el aumento de la obesidad infantil, el impacto del uso excesivo de pantallas y redes sociales, la aparición de nuevos virus, el incremento de las resistencias bacterianas, los efectos del cambio climático sobre la salud o la incorporación de la medicina de precisión, entre otros.

Vacunación infantil en Andalucía: ¿qué cambia en 2026?

La doctora Esperanza Macarena Muñoz Ramos, pediatra y directora del Centro de Salud Virgen de África, presentará las principales modificaciones del calendario vacunal andaluz para este año. Entre las novedades más destacadas se encuentran:

La implementación de la vacunación sistemática frente al rotavirus .

. La anticipación de determinadas dosis de las vacunas frente al sarampión y la varicela.

de las vacunas frente al sarampión y la varicela. El refuerzo general de la inmunización durante las etapas de la infancia y la adolescencia para mejorar la cobertura y reducir la incidencia de enfermedades como la meningitis.

Manejo del estreñimiento en niños con TEA

En el bloque dedicado al Trastorno del Espectro Autista (TEA), el doctor Andrés Osuna Vera, pediatra del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, abordará el manejo del estreñimiento en estos pacientes. Esta es una complicación frecuente que requiere un abordaje multidisciplinar que combina: medidas dietéticas específicas, intervenciones de carácter conductual y tratamiento farmacológico en los casos en los que sea necesario.

¿Cuántos pediatras faltan en Andalucía?

La jornada finalizará con la intervención de Cristóbal Coronel Rodríguez, pediatra del Centro de Salud Amante Laffón y presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP). El doctor expondrá la situación actual referente al déficit de especialistas en Pediatría en Andalucía, analizando las causas de la escasez de profesionales y proponiendo medidas estratégicas para paliar este desafío en el horizonte más cercano de la especialidad.

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Este encuentro, dirigido por el doctor Rafael Espino Aguilar, también pone el foco en otros retos críticos de la pediatría actual, como el incremento de los problemas de salud mental, la obesidad infantil, el uso excesivo de pantallas, la aparición de nuevos virus y las resistencias bacterianas, entre otros.