El único instituto plurilingüe y público de Triana perderá dos aulas el próximo curso: "El que hace Mates en inglés tendrá que hacer la clase en francés"

El IES Triana, uno de los pocos institutos públicos plurilingües de Sevilla y el único de su barrio, afronta el próximo curso con una reorganización que podría amenazar el funcionamiento de su proyecto educativo. La propuesta provisional de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de suprimir dos líneas de ESO -una en segundo y otra en tercero- obliga al centro a replantear la distribución de los grupos entre inglés y francés, las dos lenguas sobre las que se sustenta su modelo desde hace más de una década. "Somos un centro único en este sentido y el hecho de que nos quiten aulas cambia completamente la gestión de los estudios, es un cacao", alegan fuentes del centro.

La Delegación Territorial de Educación se encarga de organizar todos los años la oferta educativa en función de la demanda de los centros, el número de solicitudes, la evolución demográfica de la zona y la disponibilidad de alumnado. Sobre este caso específico, a preguntas de este medio, la Delegación afirma que existe la posibilidad de que se eliminen a causa de la "disminución del alumnado". Sin embargo, alegan que el Servicio de Planificación y Escolarización está haciendo "todo lo posible" para que los grupos bilingües puedan ser atendidos, si bien el número de alumnos definitivos no se conocerá hasta el 14 de julio, ya que el periodo de matriculación se encuentra abierto hasta el 10 de julio.

El IES Triana se convirtió en un centro plurilingüe en el curso 2011/2012 y desde entonces, en uno de los institutos con mayor tradición en este ámbito en Sevilla. Es de los pocos institutos que desarrolla un programa plurilingüe junto con otros como el IES San Isidoro o el IES Fernando de Herrera. Sin ir más lejos, el 2020 el de Triana recibió un premio por parte de la Consejería de Educación por sus buenas prácticas en la enseñanza bilingüe durante la pandemia.

Desde entonces, el centro ha seguido apostando por su principal particularidad como instituto: la enseñanza plurilingüe. Actualmente, las clases se organizan en función del idioma principal: dos aulas en inglés y una en francés en Secundaria. Además del programa Bachibac, siendo el único centro en la provincia de Sevilla que permite obtener simultáneamente el título español de Bachillerato y el Baccalauréat francés.

Tal como ha podido saber este periódico, durante el proceso de escolarización, en marzo, el instituto perdió solicitudes y su demanda bajó. Como consecuencia, la Junta retiró dos aulas de cara al proceso de matriculación basándose en el índice de demanda del instituto. Sin embargo, durante este periodo, el centro ha recibido un mayor número de solicitudes de las que podía asumir y ha tenido que denegar más de seis plazas. "Si hubiéramos podido aceptar estas solicitudes ya tendríamos la tercera aula que ahora hemos perdido", argumentan.

Con la retirada de aulas en segundo y tercero de la ESO, los profesores se han topado con un problema de cara a la gestión y organización de las clases a partir de septiembre. En ambos cursos han perdido un aula de inglés. "Más allá de perder una aula física, tenemos un problema de organización. Hemos perdido una aula de inglés en cada curso. Eso significa que un alumno que lleva desde Primaria estudiando, como por ejemplo Matemáticas en inglés, ahora tendrá que hacer asignaturas en francés, cuando su nivel es más bajo", relatan a este periódico.

A las reivindicaciones del centro se suman las de las familias, que han decidido ponerse en contacto con la Delegación de Educación. Desde el AMPA Constancia alegan que esta supresión no está justificada: "Esta medida responde a criterios ajenos a la realidad educativa del centro y supone un paso más en el debilitamiento progresivo de la educación pública", argumentan en un texto enviado a la Junta.

Pérdida de aulas, pérdida de miembros directivos

Con la supresión de dos aulas, este centro perderá también un miembro del equipo directivo y horas destinadas a la dirección del centro. "El número de alumnos es prácticamente el mismo, cerca de 500, pero en el claustro directivo se pierden horas".

Fuentes del centro explican que, como consecuencia, deberán hacer malabares para poder mantener el idioma principal de todos los alumnos en segundo y tercero de la ESO. "No podemos permitir que un alumno que siempre ha dado las troncales en inglés ahora lo haga en francés y viceversa. Nos vemos obligados a dividir las aulas, pero no sabemos de dónde vamos a poder sacar horas para ello. Ya se lo hemos solicitado a la Junta a través de la ventanilla electrónica".

Desde el sindicato CCOO, advierten de que la eliminación de estas aulas en Secundaria provocará que se superen "con claridad" la ratio máxima establecida, fijada por ley en un máximo de 30 estudiantes. Por ello, entre otras cuestiones, ha reclamado a la Delegación Territorial la continuidad de las tres unidades de vigilancia y ha alertado del "daño estructural" que supondría en las bases del instituto.