Abierta la convocatoria de los Premios Universidad, Mujer y Empresa de la UPO

El Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide abre este miércoles, 1 de julio, la convocatoria de los VIII Premios Universidad, Mujer y Empresa, unos galardones que reconocen la trayectoria de mujeres que lideran, investigan, crean, emprenden o impulsan nuevos referentes en la provincia de Sevilla, ha informado la institución a través de una nota de prensa.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 24 de julio. La iniciativa, convocada en colaboración con la Diputación de Sevilla y la Fundación Cajasol, busca dar visibilidad al talento femenino y distinguir a mujeres cuya labor profesional, empresarial, investigadora, cultural o deportiva está dejando huella en Sevilla o mantiene una vinculación significativa con la provincia.

En esta octava edición, los premios vuelven a poner el foco en mujeres que destacan en ámbitos en los que su presencia ha sido históricamente menos visible, con el objetivo de reconocer su excelencia, su compromiso con la igualdad y su capacidad para abrir camino a nuevas generaciones.

Cinco categorías para reconocer el talento femenino

Los Premios Universidad, Mujer y Empresa se articulan en cinco categorías:

Mujer STEM : reconoce a mujeres que contribuyen al avance de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas o la investigación.

: reconoce a mujeres que contribuyen al avance de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas o la investigación. Mujer en Alta Dirección Empresarial : distingue a mujeres que ocupan puestos de alta responsabilidad en organizaciones o que han fundado empresas con un compromiso firme con la igualdad.

: distingue a mujeres que ocupan puestos de alta responsabilidad en organizaciones o que han fundado empresas con un compromiso firme con la igualdad. Mujer Emprendedora : premia a mujeres que han transformado una idea en un proyecto empresarial propio.

: premia a mujeres que han transformado una idea en un proyecto empresarial propio. Mujer Arte y Cultura : pone en valor a creadoras con una trayectoria destacada en disciplinas como la música, la arquitectura, el teatro, la danza, la fotografía, la escultura o la literatura.

: pone en valor a creadoras con una trayectoria destacada en disciplinas como la música, la arquitectura, el teatro, la danza, la fotografía, la escultura o la literatura. Mujer Deporte: reconoce a mujeres que contribuyen al desarrollo, la promoción o la profesionalización de la práctica deportiva.

Podrán presentar candidaturas tanto personas particulares como empresas, entidades e instituciones. Las bases completas y el formulario de inscripción están disponibles en la página web del Consejo Social de la UPO.

"Desde el Consejo Social queremos seguir siendo ese altavoz que da visibilidad a mujeres que ya están transformando la provincia de Sevilla, para que su ejemplo abra camino a quienes vienen detrás", ha señalado Iván Pestaña, presidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide.

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Con esta nueva convocatoria, el Consejo Social de la UPO refuerza su apuesta por una sociedad más igualitaria y por la proyección de referentes femeninos cercanos, actuales y capaces de inspirar a las próximas generaciones.