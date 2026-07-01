El administrador acusado de estafar a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea reconoce los hechos: pide al juzgado vender su chalé para pagar las deudas

El administrador de fincas acusado de estafar a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea ha reconocido este martes ante la jueza de la plaza 8 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla todos los hechos que se le imputan. José Manuel M. L. V, titular de la empresa Lucas & Viedma, aseveró en sede judicial que usó los sellos de las comunidades y falseó la firma de algunos presidentes de las mismas para pedir varios préstamos sin conocimiento de estos. Lo hizo, según narró, a través de una aplicación que Bankinter ofrece a estos profesionales y con la que se entrega el dinero en 24 o 48 horas. Se metió en un bucle hasta que no pudo pagar las deudas y todo se descubrió.

Durante la declaración, aseveró que pidió ese dinero para poder crear otras empresas y pagar trabajadores. Asimismo, reconoció que tenía un alto tren de vida -tiene una colección de relojes de lujo- y culpó a una enfermedad mental y a la relación con su mujer de su necesidad de riqueza, explicaron fuentes del caso a El Correo de Andalucía.

A lo largo de su declaración llegó a pedir a la jueza que vendiera un chalé que tiene en Zahara de los Atunes, valorado en más de 800.000 euros para pagar la deuda que ha dejado a los afectados. El titular de Lucas & Viedma aseveró que él no puede hacerlo por los problemas que tendría con su exmujer.

José Manuel M. L. V. ha declarado a petición propia después de haberse acogido a su derecho a no declarar el pasado mes de febrero, cuando la jueza le envió a prisión provisional. El pasado 20 de mayo, el hombre quedó en libertad y tras cambiar de abogado ha decidido colaborar con una investigación ya bastante avanzada. En el proceso también se ha personado ya como damnificada Bankinter. Los afectados esperan que haga lo propio igualmente el Colegio de Administradores de Fincas, que por el momento no lo ha hecho. Cabe recordar que las comunidades están siendo representadas por los letrados Sebastián Marqués y Óliver Cáceres.

Imagen de la oficina rota de Lucas & Viedma. / Domingo Díaz

El modus operandi del administrador que ha reconocido los hechos

Cabe recordar que a José Manuel M. L. V. se le investiga por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. Su 'modus operandi' se basaba en solicitar créditos a nombre de las comunidades de vecinos que llevaba, algunas de ellas con años de relación, en barrios como el de Pino Montano o el Tiro de Línea, según denuncian los propietarios. Luego, dejaba de pagar estos créditos y los vecinos eran alertados por Bankinter, la entidad bancaria que se los concedía, de que tenían una deuda impagada.

Las comunidades de propietarios se pusieron en manos de los abogados Sebastián Marqués y Óliver Cáceres para denunciar lo ocurrido tanto en la policía como ante el juzgado. Además de en Sevilla, según pudo saber este periódico, también ocurrió algo similar con este administrador de fincas en Zahara de los Atunes. Así lo denunciaron vecinos de Atlanterra a este periódico.

El pasado mes de febrero, después de conocerse lo ocurrido, el titular de la empresa Lucas & Viedma, que también ofrecía servicios inmobiliarios, vio cómo le rompían los cristales en su oficina de Nuevo Torneo.