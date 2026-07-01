Alcalá de Guadaíra inaugura su verano con David Civera, Nena Daconte y Canastéreo y actividades gratuitas hasta septiembre

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) inaugura esta semana su programación cultural de verano con los conciertos de David Civera, Nena Daconte y el grupo sevillano Canastéreo, dentro de una nueva edición de Noctaíra 2026, que se extenderá durante los meses de julio, agosto y septiembre con actividades en distintos espacios de la ciudad.

Conciertos para abrir el verano

El arranque de Noctaíra 2026 tendrá lugar los días 2 y 3 de julio en los Jardines del Auditorio Riberas del Guadaíra, un enclave al aire libre elegido para las dos noches inaugurales de esta décima edición.

La primera cita será el jueves 2 de julio, a las 22.00 horas, con el concierto de David Civera, que pondrá en marcha la celebración del décimo aniversario del ciclo. Al día siguiente, el viernes 3 de julio, también a las 22.00 horas, será el turno de un doble concierto con Canastéreo y Nena Daconte.

Estas dos noches de apertura serán las únicas actividades de pago de la programación, con entradas a 5 euros, disponibles a través de la web municipal de entradas del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Actividades gratuitas hasta septiembre

Tras los conciertos inaugurales, la programación de Alcalá de Guadaíra continuará con una amplia agenda de actividades gratuitas repartidas entre julio, agosto y septiembre. Solo las rutas teatralizadas requerirán reserva previa, que podrá realizarse una semana antes de cada función a través de la web municipal.

Entre las principales propuestas figuran:

Rutas teatralizadas , todos los martes, con el estreno de Buscando a Oz , una propuesta inmersiva que comenzará el martes 7 de julio, a las 22.00 horas, en el Parque del Dragón .

, todos los martes, con el estreno de , una propuesta inmersiva que comenzará el martes 7 de julio, a las 22.00 horas, en el . Conciertos , los miércoles de julio, en el Castillo de Alcalá , con flamenco, pop, blues, soul y música de autor.

, los miércoles de julio, en el , con flamenco, pop, blues, soul y música de autor. Teatro adulto , los jueves, también en el Castillo de Alcalá , con obras como Dopaland , Las de William o Victoria Kent o la verdadera historia de Madame Duval .

, los jueves, también en el , con obras como , o . Flamenco , los viernes, en la terraza del Centro San Miguel , con recitales de artistas como Matías López , Rubén Romero e Isidora O'Ryan , además de la participación de la Peña Flamenca El Arrabal .

, los viernes, en la terraza del , con recitales de artistas como , e , además de la participación de la . Circo y teatro familiar , durante el mes de agosto, en la Harinera del Guadaíra , con propuestas de la compañía Circo Alas .

, durante el mes de agosto, en la , con propuestas de la compañía . Teatro aficionado local, en septiembre, con grupos de la ciudad y nuevas funciones en el Castillo de Alcalá.

El Castillo, la Harinera y San Miguel como escenarios

La programación volverá a ocupar algunos de los espacios más emblemáticos de Alcalá de Guadaíra, como el Castillo, la Harinera del Guadaíra, el Centro San Miguel, el Parque del Dragón y los Jardines del Auditorio Riberas del Guadaíra.

En julio, el Castillo de Alcalá, que estrena nueva iluminación artística, acogerá buena parte de los conciertos y propuestas teatrales. En agosto, la Harinera del Guadaíra tendrá especial protagonismo con el circo y el teatro familiar, mientras que septiembre incorporará por primera vez un ciclo dedicado al teatro aficionado local.

Teatro local en septiembre

Una de las novedades de esta edición será la incorporación, por primera vez en la historia de Noctaíra, de un ciclo de teatro aficionado local durante el mes de septiembre. El Castillo de Alcalá será el escenario de montajes como Somos Teatro, del Grupo de Teatro Comunitario Castillo de Alcalá; Ellas, de TPT Pavis Revolution; Bohemia en Sevilla, de Moondays; y El convite de boda, de Viernes y Punto.

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La décima edición de Noctaíra 2026 concluirá el sábado 12 de septiembre con la tradicional Noche de San Miguel, que pondrá el broche final a una programación pensada para llenar las noches de verano de Alcalá de Guadaíra con música, teatro, flamenco, circo, rutas teatralizadas y actividades culturales gratuitas.