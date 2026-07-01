El Alcázar de Sevilla culminará en 2027 la restauración de una de sus grandes joyas: el Cenador de Carlos V encara la fase más compleja de las obras

El Cenador de Carlos V es una de las joyas centrales del Real Alcázar de Sevilla, uno de los monumentos más visitados de la ciudad con más de dos millones de personas al año. Pero se encontraba en un mal estado de conservación, siendo necesaria de forma urgente una intervención integral que comenzó en marzo de 2026 y previsiblemente estará terminada en marzo de 2027, algo más tarde de lo que se pensaba inicialmente. Los técnicos se han topado con la pudrición de las vigas, unido a la cautela con la que se están llevando a cabo los trabajos, lo que podría incluso demorar la conclusión de la restauración un mes más por el descubrimiento de nuevas patologías estructurales, la finalización del desmontaje y del análisis integral de todas las zonas ocultas del edificio.

El alcalde, José Luis Sanz, ha visitado este miércoles las obras en el Cenador de Carlos V y ha hecho un repaso sobre la intervención, junto a la dirección facultativa de la obra, encabezada por María Dolores Robador, y la UTE formada por Estudios y Ejecuciones S.A. y Conservación y Restauración de Bienes Culturales S.L. Precisamente Robador es la que ha explicado que el plazo se podría ampliar dependiendo de lo que se encuentre al quitar las vigas. "Hay que hacerlo bien, es un tesoro patrimonial cuya conservación merece la atención de todos", ha asegurado. Esta arquitecta también ha incidido en aprovechar bien el verano antes de que lleguen las lluvias, que podrían complicar los trabajos en la parte de arriba, donde se han colocado plásticos. "Ahora el tiempo es oro para actuar en la cubierta".

En los próximos días se comenzará con el tratamiento del soporte cerámico, "el grueso de la intervención", tras una primera fase en la que se están realizando principalmente las catas y análisis del Cenador. Los cuatro objetivos principales son restaurar la belleza, eliminar lesiones, respetar la autenticidad y conservar la esencia. "Lo importante no es terminar antes; lo importante es hacer una restauración rigurosa, responsable y definitiva, porque cualquier decisión que adoptemos tendrá consecuencias durante las próximas generaciones", ha afirmado José Luis Sanz sobre una actuación en "una de las joyas más singulares y delicadas del Real Alcázar", que tiene 1.647.099,48 euros de inversión y que se ha pasado "entre 30 y 50 años sin ninguna tarea de restauración".

El Cenador de Carlos V sufre filtraciones en la cubierta y pudrición de madera

Según ha explicado María Dolores Robador, entre los principales problemas que se han encontrado los técnicos están el deterioro de humedad y agua, filtraciones en las cubiertas y pudrición de la madera. Las obras comenzaron el 26 de marzo de 2026 con el cerramiento del recinto y la protección del arbolado y de todos los elementos ornamentales del entorno para minimizar el impacto sobre el jardín histórico. Desde entonces se han desarrollado los trabajos de inspección y desmontaje de las cubiertas, una fase que ha permitido conocer el verdadero estado del edificio y detectar patologías estructurales que permanecían ocultas.

El desmontaje de la cubierta ha permitido comprobar que el deterioro era mucho mayor del previsto inicialmente. Lo que en un principio iba a limitarse a la restauración de uno de los faldones de cubierta ha obligado a ampliar la intervención a la totalidad de las cubiertas para garantizar la estabilidad estructural del edificio.

Las obras de restauración del Cenador de Carlos V / Rafa Aranda

Los daños más importantes se han localizado en la galería perimetral, donde las inspecciones han revelado graves patologías estructurales provocadas por años de filtraciones de agua y una ventilación insuficiente de la madera. Esta combinación ha ocasionado procesos de pudrición, pérdida de material y un importante deterioro de vigas, durmientes, pares y otros elementos esenciales de la estructura.

En algunos puntos, la degradación de la madera era prácticamente completa, reduciendo de forma considerable su capacidad resistente. Se trata de problemas que permanecían ocultos y que únicamente podían descubrirse mediante el desmontaje minucioso de las cubiertas y el análisis individualizado de cada pieza.

Paralelamente, continúan las catas sobre la arquería para determinar con precisión su estado de conservación, así como la restauración de las yeserías, restos de pintura mural, revestimientos cerámicos, pavimentos y columnas de mármol.

¿Qué es el Cenador de Carlos V del Real Alcázar?

El Cenador está formado por un cuerpo principal de planta cuadrada que aprovecha los muros de una antigua qubba almohade y alberga una extraordinaria cúpula renacentista de madera, protegida exteriormente por una cubierta a cuatro aguas. Esta armadura, ejecutada por mandato de Carlos I, constituye una auténtica obra maestra de la carpintería histórica española y conserva buena parte de su calidad técnica original.

Fue levantado a mediados del siglo XVI, entre 1543 y 1546, reutilizando parte de un edificio construido durante la época almohade, a finales del siglo XII o inicio del XIII, cuya cota estaría dos metros y medio más abajo. Probablemente, según todos los estudios arqueológicos que se han hecho y que se están continuando haciendo con la obra, pudo tener una función palatina y por eso se pensaba que podía ser algo más funerario. El proyecto pudo ser de Luis de Vega. Luis de Vega era arquitecto del Rey y fue nombrado Maestro Mayor de los Reales Alcázares en 1537. El maestro mayor de albañilería fue Juan Fernández, cuyo nombre aparece en el pavimento en el azulejo.