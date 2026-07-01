Se fue de permiso en Navidad y no volvió a prisión: así cayó en Sevilla un fugitivo buscado en Francia

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido en Sevilla a un fugitivo reclamado por la justicia francesa por narcotráfico y por un delito de quebrantamiento de condena, después de no regresar a prisión tras un permiso penitenciario concedido en la Navidad de 2025, según ha informado este miércoles el cuerpo catalán en un comunicado.

Condena por tráfico de drogas

El detenido, con numerosos antecedentes, cumplía una condena impuesta por los tribunales franceses de 7 años de prisión por tráfico de drogas.

Tras perder de rastro al fugitivo, el pasado mes de febrero se iniciaron las gestiones de investigación por parte de los especialistas y los Mossos comprobaron que cambiaba habitualmente de domicilio y mantenía contactos esporádicos con familiares que vivían en Andalucía.

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Localización en Sevilla

Fue situado en Sevilla y traspasaron esta información a la Policía Nacional para facilitar la localización y detención. Agentes de la Policía Nacional lograron localizarlo en una zona industrial de la demarcación y, tras detenerlo, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.