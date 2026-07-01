Con calor extremo y sin aire acondicionado: varias sedes del Ayuntamiento de Sevilla "superan el límite de temperatura" por una avería

Estos últimos días ha habido aviso amarillo en Sevilla por calor, y se eleva incluso hasta naranja para el próximo jueves. Y mientras el termómetro ronda los 40 grados, en varias sedes del Ayuntamiento están sin aire acondicionado, tal como advierte un informe del Servicio municipal de Prevención de Riesgos Laborales consultado por El Correo de Andalucía. "La temperatura en el interior supera los límites establecidos", se avisa en este documento oficial, mientras que desde el Consistorio aseguran que la incidencia se solventará "este miércoles" como muy tarde.

Este expediente del área de Prevención de Riesgos Laborales se elaboró "tras recibir varios correos electrónicos" donde se hacía referencia "a la avería de la climatización de varios centros de trabajo" municipales. En concreto, estas incidencias se han registrado en espacios públicos "adscritos al Departamento de Intervención de Servicios Sociales del distrito Sevilla Este-Alcosa- Torreblanca".

"Si la temperatura (uno de los factores que más influye en el confort ambiental) es inferior a 14ºC o superior a 27ºC, existe riesgo de estrés térmico", se detalla en este informe, emitido el pasado viernes. "En estos días en los que la temperatura exterior está siendo superior a los 30ºC, al no funcionar la climatización, la temperatura en interior supera los límites establecidos por el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre las condiciones mínimas de seguridad y salud que deben incluir los lugares de trabajo".

"Este tipo de incidencias técnicas deben ser gestionadas directamente por el responsable del servicio, que podrá instar al Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales para solucionar la avería del aparato de aire acondicionado que se encuentra estropeado o bien, sustituirlo por otro que funcione correctamente", apunta en su escrito el técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

"Se solucionará entre el martes y el miércoles"

El expediente establece que "en tanto se resuelva la incidencia técnica, deberá garantizarse que se cumplan las condiciones termo-higrométricas en el lugar de trabajo". Por su parte, desde el Ayuntamiento de Sevilla señalan a El Correo de Andalucía que "el problema estaba en un compresor averiado", y aseguran que la incidencia quedará solventada "entre el martes y el miércoles".

"Estas piezas cuando fallan las tienen que pedir y tardan unos días. Tenemos instalaciones de climatización con máquinas de diferentes marcas, por lo que cuando se avería algún componente hay que pedirlo al fabricante", informan fuentes municipales a este medio. Desde el Consistorio afirman que "la pieza nueva ya les ha llegado" a los operarios, y que como muy tarde este miércoles "la colocarán para que se pueda poner en funcionamiento".