Coria del Río revive su histórico vínculo con Japón con una nueva edición de "El Viaje del Samurái"
La emblemática ruta turístico-cultural regresa este verano con cinco fechas en julio y agosto y consolida su posición como una de las experiencias más demandadas de la provincia de Sevilla
Coria del Río volverá a viajar en el tiempo este verano con una nueva edición de "El Viaje del Samurái", una de las rutas histórico-culturales más singulares y exitosas de la provincia de Sevilla, que revive la llegada en 1614 del samurái Hasekura Tsunenaga al frente de la histórica Embajada Keichō.
Esta experiencia turística, organizada en formato nocturno, se ha consolidado como una cita imprescindible del calendario estival andaluz, atrayendo cada año a visitantes de dentro y fuera de la provincia hispalense. Desde su puesta en marcha en 2013 —coincidiendo con la visita del emperador Naruhito a Coria del Río— más de 16.000 personas han participado en esta ruta, confirmando su enorme impacto cultural y turístico.
La historia de Hasekura Tsunenaga marcó para siempre la identidad de Coria del Río, dejando un legado único en el mundo: cientos de vecinos conservan hoy el apellido Japón, testimonio vivo de aquel encuentro histórico entre Oriente y Occidente.
Varios enclaves emblemáticos
El itinerario oficial de "El Viaje del Samurái" propone una inmersión completa en este episodio histórico a través de varios enclaves emblemáticos del municipio. Estas son las principales citas:
- Paseo en barcaza por el río Guadalquivir, recreando el desembarco original de la expedición japonesa.
- Paseo marítimo y Monumento a Hasekura Tsunenaga, con la visita a la icónica estatua de bronce del samurái, regalo de la delegación japonesa.
- Ermita de San Juan Bautista, monumento con más de cinco siglos de historia y declarado Bien de Interés Cultural.
- Recorrido interpretativo por el centro histórico y el Ayuntamiento de Coria del Río, donde ondea la bandera de Japón como símbolo de esta unión histórica.
- Degustación gastronómica de productos típicos corianos acompañados de bebida.
La edición de este verano contará con cinco fechas programadas: los días 3, 10 y 17 de julio, y 7 y 14 de agosto. Todas las rutas comenzarán a las 20:45 horas, con salida desde el Quiosco de la Música.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Giglon.
"El Viaje del Samurái"se ha convertido en un referente de calidad turística y divulgación histórica, posicionando a Coria del Río como uno de los destinos culturales más originales de Andalucía y reforzando su proyección internacional gracias a su estrecho vínculo con Japón.
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