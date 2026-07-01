El nuevo hotel de lujo de La Gavidia: 101habitaciones, el grupo neoyorquino Thompson y el sello gastronómico de Manolo Mayo

Un nuevo hotel de lujo abrirá sus puertas en la capital hispalense después del verano. Se trata de Thompson Sevilla, que abrirá sus puertas a finales de este año en la Plaza de la Concordia, en el emblemático edificio de la comisaria de La Gavidia. Se trata del primer hotel del grupo neoyorquino en Andalucía, y llegará con una propuesta "que combina diseño, cultura, gastronomía y una forma contemporánea de vivir la ciudad, sin perder de vista la tradición, la historia y el carácter propio de Sevilla", han señalado la compañía hotelera en una nota de prensa este miércoles.

Concebido como un punto de encuentro para viajeros y locales, Thompson Sevilla llegará "con una mirada lifestyle y sofisticada, pensada para integrarse en la vida cultural y social de la ciudad". El hotel contará con 101 habitaciones, terraza con piscina, gimnasio en la azotea, espacios para eventos y una propuesta gastronómica de raíz sevillana de la mano de Grupo Manolo Mayo.

Un hotel "que solo pudiera existir en Sevilla"

“Sevilla es una de esas ciudades que te deja una impresión duradera. Tiene una mezcla increíble de historia, cultura, creatividad y energía, y ese es exactamente el tipo de destino al que pertenece Thompson”, ha señalado Amar Lalvani, presidente y director creativo de The Lifestyle Group, Hyatt.

“Para nosotros, el objetivo nunca fue traer una plantilla de Thompson a Sevilla, sino crear un hotel que solo pudiera existir en Sevilla. Desde la restauración de La Gavidia hasta las colaboraciones y experiencias locales, este hotel está profundamente arraigado en el espíritu de la ciudad, al tiempo que ofrece el ambiente sofisticado y social que define a Thompson”, ha abundado.

Recreación de una de las zonas de restauración del Hotel Thompson Sevilla. / El Correo

En el inmueble donde se ubicaba la comisaria de Policía

La apertura de Thompson Sevilla supone una nueva etapa para La Gavidia, edificio relevante dentro del patrimonio moderno de la ciudad, obra del arquitecto Ramón Montserrat Ballesté, señalado por su valor arquitectónico y por su vínculo con el Movimiento Moderno en Sevilla. Fue durante décadas sede de la comisaría de Policía de Sevilla y es lugar de Memoria Histórica.

"Su transformación en hotel permitirá reactivar un edificio clave del centro histórico, respetando su carácter y reinterpretándolo desde una mirada actual y conectada con el entorno. El proyecto ha sido desarrollado por el estudio Proyecto Singular", ha añadido el grupo neoyorquino.

Más de 100 habitaciones, 79 standard y 22 suites

Thompson Sevilla contará con 101 habitaciones, distribuidas en 79 habitaciones standard y 22 suites. Su diseño combinará materiales cálidos, texturas naturales, acabados artesanales y guiños sutiles a la identidad andaluza. Entre sus categorías habrá habitaciones con vistas a la ciudad, opciones deluxe, suites con terraza y la joya de la corona, la Thompson Suite, una suite con terraza concebida como una de las estancias más especiales del hotel.

Habitación del nuevo hotel de La Gavidia. / El Correo

La cocina de Manolo Mayo

La gastronomía será uno de los grandes ejes de Thompson Sevilla. El hotel contará con una propuesta de raíz local de la mano del Grupo Manolo Mayo, uno de los nombres más reconocidos de la restauración sevillana, vinculado a la cocina tradicional andaluza de kilómetro cero, el producto de calidad y una forma honesta y cercana de entender la gastronomía.

El actual Restaurante Mayo Sevilla cerrará su ubicación vigente en Reyes Católicos para iniciar una nueva etapa dentro del hotel bajo el nombre Casa Mayo, "trasladando al universo Thompson la esencia de una casa gastronómica clásica, reconocible y profundamente conectada con el imaginario culinario de Sevilla y de Andalucía. El proyecto de interiorismo ha sido obra del arquitecto Pablo Baruc, dando lugar a un espacio cálido y contemporáneo donde el producto es el protagonista", ha subrayado la cadena hotelera.

Restaurante de Manolo Mayo en el nuevo hotel de La Gavidia. / El Correo

“Unirnos a Thompson Seville marca un nuevo y emocionante capítulo para nosotros”, ha indicado Miguel Ángel Álvarez, gerente de Casa Mayo. La propuesta gastronómica se completará con espacios pensados para acompañar distintos momentos del día. En planta baja, el Lobby Bar funcionará como un salón social abierto a huéspedes, viajeros y público local, con una propuesta flexible que irá del café de la mañana al aperitivo de mediodía y los cócteles de noche. Con propuestas tan especiales como “Sherry Hour”, una actividad diaria que tendrá lugar sobre las 6 de la tarde pensada como un momento de encuentro alrededor del vino de Jerez con aperitivo y música.

En la azotea se ubicará el Rooftop Pool Deck & Bar, un espacio con piscina y zona lounge que ofrece una propuesta ligera pensada para disfrutar del día y del atardecer. Su carta combinará bebidas refrescantes, spritzes, vinos frescos, pequeños bocados y guiños andaluces, con una energía más relajada durante el día y más social al caer la tarde.

Platos de Casa Mayo. / El Correo

Espacios para eventos

Thompson Sevilla contará también con 240 m² de espacios para eventos y reuniones en la planta baja, diseñados para adaptarse a distintos formatos, desde encuentros corporativos y presentaciones hasta celebraciones sociales o bodas.

La propuesta incluirá cuatro salas independientes, con opción de conexión entre ellas, equipamiento audiovisual integrado y un patio interior adicional, lo que permitirá plantear montajes flexibles y experiencias a medida en pleno centro de Sevilla.

"Con esta apertura, Thompson Sevilla propone una nueva forma de entender la hospitalidad en la ciudad: más abierta, más social y más conectada con la cultura local. Un hotel donde el diseño, la gastronomía y la vida urbana se cruzan para crear una nueva dirección imprescindible en Andalucía", ha destacado el grupo neoyorquino.