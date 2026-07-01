Icónica Santalucía Sevilla Fest llega a su ecuador con récord de venta de entradas

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha alcanzado la mitad de su edición de 2026 con 345.000 asistentes ya confirmados, según los datos de entradas vendidas para el conjunto de la programación, dados a conocer por la organización del festival. La cifra supone 63.200 asistentes más que los registrados en la edición de 2025 y consolida el buen ritmo de venta del festival sevillano.

El certamen, que se celebra en la Plaza de España de Sevilla, ha completado ya 16 conciertos y mantiene otros 15 aún por delante en una programación que combina grandes nombres internacionales con destacados artistas nacionales. La organización destaca que estos datos anticipan un cierre de edición histórico y confirman la consolidación de Icónica Santalucía Sevilla Fest como una de las grandes citas musicales y culturales del país.

El público sevillano representa más del 74% de los asistentes

Uno de los datos más destacados del balance provisional es el peso del público local. El 74,11% de las entradas vendidas corresponde a asistentes de Sevilla, lo que supondrá que, al término de la edición, más de 255.000 sevillanos habrán disfrutado de alguno de los conciertos programados en el festival.

Este respaldo, destacan los organizadores, evidencia el arraigo de Icónica Santalucía Sevilla Fest en la ciudad y su incorporación al calendario cultural sevillano como una de las citas imprescindibles del verano. La Plaza de España vuelve a ejercer, además, como uno de los grandes reclamos del evento, al combinar música en directo con un escenario patrimonial de gran proyección internacional.

Lenny Kravitz, Maroon 5, Sting y Jamiroquai, entre los conciertos pendientes

Tras una primera mitad marcada por la alta afluencia de público, el festival afronta ahora el tramo final de su programación con algunos de los conciertos más esperados del cartel.

Entre las actuaciones internacionales pendientes figuran Lenny Kravitz, que actúa este miércoles 1 de julio; Juan Luis Guerra, el 5 de julio; Marilyn Manson, el 6 de julio; Moby, el 7 de julio; Maroon 5, el 9 de julio; Omar Courtz, el 10 de julio; Yandel Sinfónico, el 11 de julio; Mora, el 12 de julio; Fatboy Slim junto a los DJs de Natüral, el 14 de julio; Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band y Silvana Estrada, el 15 de julio; Jamiroquai, el 16 de julio; The Prodigy, el 17 de julio; y Sting, el 18 de julio.

La programación también continuará con presencia nacional. Hombres G actuarán el 3 de julio, Antonio Orozco lo hará el 4 de julio y Carlos Jean será el encargado de abrir la noche del concierto de Jamiroquai el próximo 16 de julio.