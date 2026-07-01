Israel Fernández: "Lo que vivimos fue una noche de flamencura, armonía y corazón"

Sevilla acogió la presentación de Cruzcampo 1904 con una experiencia abierta al público que reunió a cerca de un millar de personas en la Plaza de Las Setas de Sevilla. La marca eligió la ciudad para dar a conocer su nuevo lanzamiento a través de un recital gratuito protagonizado por Israel Fernández, acompañado por Diego del Morao y un elenco formado para la ocasión.

La nueva Cruzcampo 1904 nace de esa idea de equilibrio entre raíz y evolución. Una cerveza más especial, pero reconociblemente Cruzcampo, que toma como punto de partida el mismo lenguaje simbólico que sostuvo la presentación: el compás. Igual que el flamenco encuentra en ese pulso el lugar donde conviven autenticidad y creación, la nueva propuesta de la marca busca aportar más cuerpo y personalidad sin renunciar al frescor que la identifica.

Israel Fernández y el compás como hilo conductor

Para Israel Fernández, esa naturalidad era precisamente la esencia de la propuesta. "El compás está en todo. En la música, pero también en la vida. Incluso el tiempo necesita compás para entenderse. Los flamencos hacemos ritmo sobre una mesa, una silla o una barra porque es algo completamente natural para nosotros; no hay nada inventado. Forma parte de nuestra manera de vivir y compartir la música. Por eso esta propuesta tenía tanta verdad. Lo que vivimos fue una noche de flamencura, armonía y corazón", explicó el cantaor.

¿Qué tiene de diferente la nueva Cruzcampo 1904?

Cruzcampo 1904 amplía la gama de la marca con una propuesta pensada para quienes buscan una experiencia diferente en determinados momentos, sin dejar de reconocer en ella el carácter de Cruzcampo. Elaborada con la levadura característica de la marca, incorpora una doble fermentación que le aporta un perfil propio: más cuerpo, un sabor equilibrado y el frescor y suave amargor que distinguen a Cruzcampo.

Laura Pérez: una presentación tan auténtica como la cerveza

"Cuando empezamos a trabajar en Cruzcampo 1904 teníamos claro que no queríamos presentarla de una forma convencional. Nace para ampliar nuestra gama con una propuesta diferente, pero reconociblemente Cruzcampo. Y si la cerveza respondía a esa idea, su presentación también tenía que hacerlo. El compás nos permitía expresarla desde un lenguaje auténtico, reconocible y profundamente nuestro", señaló Laura Pérez, directora de la marca Cruzcampo.

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La cita tuvo lugar en uno de los espacios más emblemáticos de Sevilla, la Plaza Mayor de Las Setas, donde el recital fue creciendo hasta convertir un gesto cotidiano del flamenco en la imagen que resumió toda la noche. La barra de bar transformada en instrumento llevó al espacio público el universo creativo de Cruzcampo 1904 y convirtió una idea de marca en una vivencia compartida con la ciudad.