Los momentos más curiosos del concierto de Robbie Williams en Sevilla: del beso al escudo de España a su cita con Carmen

Robbie Williams no solo conquistó la Plaza de España de Sevilla con sus canciones. El artista británico, que actuó este martes 30 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest, convirtió su concierto en una sucesión de gestos, bromas y momentos espontáneos que reforzaron esa imagen de showman imprevisible que le acompaña desde hace décadas.

Más allá del repertorio, la noche dejó varias escenas de color que el público celebró casi tanto como los grandes himnos. Williams besó el escudo de la selección española en una camiseta, intentó hablar en español, conversó con fans de la primera fila y convirtió la Plaza de España en un escenario de complicidad permanente.

Robbie Williams y su conexión con Sevilla

Uno de los rasgos que volvió a quedar claro durante el recital fue la facilidad de Robbie Williams para conectar con el público. Entre canción y canción, el británico se movió con soltura entre la cercanía y el humor, dejando la sensación de que el concierto no seguía únicamente un guion musical, sino también emocional.

El cantante jugó con el público sevillano, se esforzó por lanzar algunas frases en español y se mostró especialmente cómodo en los momentos de interacción. Ese contacto directo fue uno de los grandes atractivos de una noche.

El beso al escudo de España

Uno de los gestos más comentados llegó cuando Robbie Williams recibió o mostró una camiseta de la selección española y acabó besando el escudo. La escena fue recibida con una ovación inmediata por parte del público, que celebró el guiño futbolero del artista.

El momento encajó con el tono desenfadado de la actuación: Robbie Williams detectó el pulso del recinto y convirtió un simple gesto en una imagen viral y muy agradecida por los asistentes.

Su declaración de amor a su familia

Entre los instantes más emotivos de la noche destacó la dedicatoria a su esposa y a sus cuatro hijos antes de interpretar Love My Life. Williams bajó el ritmo del espectáculo para compartir una declaración de amor familiar que aportó una de las escenas más íntimas del concierto.

La interpretación fue uno de los momentos más bonitos de la actuación, con un Robbie menos gamberro y más sentimental, capaz de pasar de la broma al agradecimiento sin perder la conexión con el público.

Carmen, la fan que tuvo su momento con Robbie Williams

La emoción fue creciendo conforme avanzaba el recital, pero uno de los episodios más especiales llegó con She’s The One. La canción se transformó en una especie de cita improvisada entre Robbie Williams y Carmen, una fan del público en las primeras filas a la que el artista dedicó el tema. El gesto convirtió a Carmen en una de las protagonistas inesperadas de la noche.

Guiños a otros clásicos: de Grease a Queen

Otro de los bloques más celebrados llegó cuando Robbie Williams presentó a su banda a través de versiones y guiños a grandes canciones de otros artistas. La aparición de fragmentos como Summer Nights, de Grease, We Will Rock You o Sweet Dreams provocó una reacción inmediata entre los asistentes.

Más que una simple presentación de músicos, el tramo funcionó como una pequeña fiesta dentro del concierto. La Plaza de España respondió con entusiasmo a esos hits reconocibles de la música pop.

El recuerdo del 'Angels' callejero en Sevilla

El cierre con Angels tuvo además un valor añadido para Sevilla. La canción llegó después de que el propio Robbie Williams protagonizara la noche anterior un momento viral en el centro de la ciudad, al cantar ese mismo tema junto a un músico callejero en la zona de Santa María la Blanca. En la Plaza de España, el efecto fue completamente distinto, pero igual de emocionante. Con miles de móviles encendidos y el público cantando al unísono, Angels volvió a demostrar su capacidad para conmover casi tres décadas después de su publicación.

El concierto de Robbie Williams en Sevilla dejó claro que su carisma sigue siendo una de sus grandes armas. Besó el escudo de España, bromeó con los asistentes, se esforzó por hablar en español, emocionó con su familia, convirtió a una fan en protagonista y cerró la noche con una versión multitudinaria de Angels. Robbie Williams continúa siendo uno de los grandes showmen del pop internacional.