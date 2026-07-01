Muere un hombre tras quedar atrapado bajo un tractor en una finca de Fuentes de Andalucía

Un hombre ha fallecido este miércoles tras sufrir un accidente con un tractor en una finca de Fuentes de Andalucía, en Sevilla. El siniestro se produjo cuando la víctima, de la que no han trascendido más datos, trabajaba en una explotación situada a la altura del kilómetro 475 de la A-4, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió minutos antes de las 12:00 horas, cuando una llamada alertó al teléfono de emergencias de que un hombre había caído de un tractor y había quedado atrapado bajo el vehículo. La sala coordinadora del 112 activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla.

Hasta el lugar también se movilizó un helicóptero sanitario, aunque finalmente no se pudo salvar la vida de la víctima. Fuentes del Instituto Armado han confirmado al 112 el fallecimiento del hombre, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

El caso podría tratarse de un accidente laboral, ya que el hombre se encontraba trabajando en una finca cuando ocurrió el suceso. De hecho, el 112 Andalucía ha informado de lo ocurrido tanto a la Inspección de Trabajo como al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Hace apenas una semana, en El Saucejo, también en la provincia de Sevilla, se producía un accidente laboral que se cobraba la vida de otro varón de 45 años en unas circunstancias similares, cuando trabajaba con un tractor en una finca.