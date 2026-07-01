Piden al Arzobispado revertir el cese del cura de Cañada Rosal: "Yo también os quiero a todos vosotros, no me sale más nada"

Cañada Rosal (Sevilla) se ha volcado este miércoles por la mañana con don Fernando Flores Pistón, párroco titular de la localidad desde hace casi 60 años, tras conocerse el cese de sus funciones por parte del Arzobispado de Sevilla y su paso a emérito. La Iglesia de Santa Ana ha acogido un emotivo acto de apoyo en el que numerosos vecinos y vecinas han querido mostrar su cariño, gratitud y respaldo al sacerdote, que ha tomado la palabra visiblemente emocionado para decir: “yo también os quiero a todos vosotros, no me sale más nada”. Ante esta decisión, el alcalde de Cañada Rosal, Rodrigo Rodríguez Hans, ha enviado una carta al arzobispo en la que traslada el profundo sentimiento de tristeza del municipio y le pide que reconsidere el cese.

Una figura clave en Cañada Rosal

Rodríguez Hans ha destacado la figura del párroco de Cañada Rosal “por encima de la religión, porque es alguien que ha sido un verdadero elemento de cohesión entre nuestros vecinos”, desde que llegó a su parroquia de Santa Ana en 1964, cuando solo tenía 27 años.

En la misiva, el alcalde pide que se tenga en cuenta “todo lo que ello conlleva para su persona y de manera especial para el pueblo que represento”, la decisión tomada, y señala que está seguro de que el arzobispo “conoce la trayectoria de don Fernando desde que llegó un 26 de julio de 1964 a la entonces aldea que con el paso del tiempo se hizo pueblo”.

Casi 60 años de labor pastoral

“De sobra sabrá su labor pastoral y su implicación en la vida social, cultural y económica de Cañada Rosal a lo largo de su fecunda vida sacerdotal”, añade, y recuerda que así se plasmó en el libro “Fernando Flores Pistón. La huella imborrable de un hombre de Dios”, en el que “nuestro querido y recordado don Carlos Amigo Vallejo tuvo la generosidad de participar escribiendo el prefacio”, que Rodríguez Hans añade al final del escrito.

El alcalde de Cañada Rosal destaca en la misma carta que, a sus 89 años, el sacerdote “sigue visitando enfermos, acompañando a las familias en los momentos más difíciles, celebrando la Eucaristía, escuchando, consolando y estando siempre disponible para quien llama a su puerta”.

La petición al arzobispado

Esa entrega diaria “es la que nuestro pueblo conoce y valora. La edad nunca debería ocultar la vocación cuando esta sigue viva y al servicio de los demás. Lo importante no son los años que figuran en un documento, sino el bien que una persona sigue haciendo cada día”.

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Por todo ello, “sin cuestionar, por supuesto, la legitimidad de su decisión sí soy consciente del profundo sentimiento de tristeza que sufre mi pueblo cuando ha conocido la noticia”, y reclama al arzobispado una reunión para poder comentar esta cuestión en persona, “pidiéndole asimismo que se valore la reversión de la decisión tomada, siendo consciente de la peculiaridad de lo que estamos planteando. Es el pueblo de Cañada Rosal el que quiere seguir contando con don Fernando como Cura Párroco Titular”.