La sala 092 de la Policía Local de Sevilla recibió 950 llamadas y solo pudo atender 40 el último fin de semana

La sala 092 de la Policía Local recibió 949 llamadas las noches del viernes y el sábado del pasado fin de semana. De todas ellas, los agentes al cargo solo pudieron atender 40 en total, según ha podido saber El Correo de Andalucía. Es decir: el 4% de todos los avisos ciudadanos. Una ínfima proporción que, según fuentes del propio Cuerpo, se debe a la falta de operadores para prestar un buen servicio acorde al volumen registrado.

En concreto, la noche del viernes -y madrugada del sábado- se recibieron 642 llamadas en el centro de control, tal como ha podido confirmar este periódico. Se atendieron, sin embargo, siete. Por su parte, en la noche y madrugada siguientes sonó el teléfono de la sala hasta 307 veces, aunque los policías locales solo pudieron ocuparse de 33 . Desde el Ayuntamiento de Sevilla no han respondido a las preguntas de este medio sobre este asunto.

A tal punto llegó esta situación, que el Servicio de Emergencias 112 -dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía- mandó una queja la noche del viernes a la sala del 092 de Sevilla por no atender los teléfonos, según ha podido conocer este periódico. Aunque hay que tener en cuenta que esa misma noche solo había dos operadores de la Policía Local disponibles en la sala, tal como destacan fuentes cercanas.

"Nadie en el 092"

Esta falta de agentes en el 092 no es exclusiva del último fin de semana: en la madrugada del pasado sábado 11 de abril solo hubo una persona atendiendo llamadas. "La sala se cerró y solo se atendieron servicios del 112 a través del Cecop", denunció en redes la delegación sindical del Csif en la Policía Local. Durante la mañana de aquella misma jornada, la situación fue similar: "Solo dos policías locales y un oficial para atender a una ciudad de más de 700.000 habitantes".

"Nadie en el 092, nadie en el Centro de Control, nadie asignando servicios, nadie en la Inspección de Guardia. Si llamas, nadie lo cogerá. Si pasa algo, puede que no haya quien lo gestione", criticó entonces también el Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS). "Esto ya no es falta de organización, esto es poner en riesgo a los ciudadanos y a los propios policías. Sevilla no puede funcionar así", lamentó esta organización sindical.

Solo un mes después, a mediados de mayo, se relevó al policía encargado de la sala en el marco de "una profunda transformación del centro de control de la Policía Local", según justificaron desde el Ayuntamiento. A pesar de la anunciada transformación, este órgano volvió a encontrarse el pasado fin de semana con solo dos agentes para atender todo el volumen de llamadas que recibió la noche del viernes.

"Se está dejando morir el servicio"

"En los últimos meses se está dejando morir la sala del 092 de la Policía Local de Sevilla. Pensamos que el alcalde quiere volver a privatizar la atención ciudadana", ha afirmado al respecto el delegado sindical de Csif, Santiago Raposo. "Ese modelo de gestión privada no funcionó en su día porque el operador desconoce la labor policial y no sabe priorizar las demandas ciudadanas que entran por este teléfono de emergencia".

"Es imposible atender todas las llamadas que entran a través del 092 si no hay operadores, como está sucediendo en los últimos fines de semana", ha recalcado el propio Raposo. Desde el Ayuntamiento hispalense, sin embargo, no aclaran sus planes respecto a este órgano del Cuerpo ni a qué se debe la falta de efectivos registrada hace unos días.