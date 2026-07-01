Sevilla, a la cola de enfermeras en España: por detrás de Córdoba, Jaén o Granada y "muy alejada" de la media europea

Sevilla necesita 5.471 puestos de Enfermería para alcanzar la ratio europea. El escenario es tan contradictorio como preocupante: tras la selectividad, Enfermería ha vuelto a ser el grado más demandado de la provincia, hay plazas sin cubrir en el SAS tras las últimas oposiciones y, sin embargo, faltan profesionales en la sanidad pública. Actualmente, la provincia sevillana mantiene una ratio de 5,38 enfermeras por cada 1.000 habitantes, inferior a la media andaluza (5,62), muy alejada de la media nacional (6,45) y aún más de la europea (8,12), según el último informe de ratios del Consejo General de Enfermería de España. Para el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES), estas "nefastas consecuencias" para la sanidad pública son fruto del "histórico déficit" de puestos de Enfermería en las plantillas del SAS en la provincia.

A nivel andaluz, Sevilla se posiciona a la cola en la ratio enfermera. El informe, que está elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúa a Sevilla por detrás de Córdoba (6,18), Jaén (6,04), Cádiz (5,90), Granada (5,81) y Málaga (5,49). Las peor situadas en este ránking son Huelva (5,32) y Almería (5,20).

La situación se agrava si se compara con otras capitales españolas: Sevilla tiene una ratio muy inferior a la de Valencia (6,22), Zaragoza (7,43) o Vizcaya (8,28). El conjunto andaluz mantiene una ratio de 5,62 enfermeras por cada 1.000 habitantes, situándose entre las tres autonomías con menor dotación de profesionales de España [Tal como se puede observar en el gráfico a continuación].

Aunque Andalucía ha mejorado ligeramente su ratio respecto al año anterior, el ICOES y el Consejo Andaluz de Enfermería recuerdan que este avance "continúa siendo insuficiente" para reducir la distancia que la separa tanto de la media nacional como de la europea. En total, serían necesarias 21.881 enfermeras más para equipararse a los estándares de la Unión Europea, siendo la región que más enfermeras necesita para equipararse a la media europea.

Es importante tener en cuenta que, según el CGE, el déficit de personal se mantiene de forma constante en Europa, es decir, no se trata de un caso aislado de España, sino de una "tendencia generalizada".

"Sevilla merece los mismos cuidados enfermeros que cualquier otra población en cualquier otro punto de la geografía española. Desde el ICOES exigimos, de nuevo, a las autoridades sanitarias medidas eficaces que terminen con este agravio que sufre la población de Sevilla en el acceso a la salud debido al persistente déficit en Enfermería", asevera el presidente del ICOES Víctor Bohórquez, al insistir en que "el acceso a cuidados enfermeros debe garantizarse en igualdad de condiciones a todas las personas con independencia del código postal". El presidente de las enfermeras en la provincia de Sevilla advierte asimismo del deterioro de la salud de las propias profesionales que afrontan una sobrecarga excesiva de trabajo debido a la falta de efectivos suficientes para atender a los pacientes, especialmente en las áreas de Urgencias hospitalarias.

La organización enfermera advierte de que este "déficit" se hace especialmente visible durante los meses de verano, cuando las dificultades para cubrir vacaciones y sustituciones vuelven a poner de manifiesto una "escasez estructural de profesionales" que se mantiene durante todo el año. Una situación que obliga a planificar el refuerzo de las plantillas desde una perspectiva de largo plazo. Asimismo, recuerdan que España continúa necesitando más de 82.800 enfermeras para alcanzar la media europea y que numerosos países del entorno, pese a sufrir también déficit de profesionales, ofrecen mejores condiciones laborales y retributivas, favoreciendo la salida de enfermeras españolas y dificultando la captación y retención del talento.