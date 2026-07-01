Solares para construir, edificios vacíos o locales sin uso: el plan para rescatar viviendas para vecinos en un centro de Sevilla con 300 apartamentos turísticos

Los datos sobre la situación del centro de Sevilla son demoledores. De los 400 que hay en la ciudad en el registro de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, más de 300 apartamentos turísticos están en el Casco Antiguo. Y además, según el informe anual de 2025 del Banco de España, una de cada dos viviendas en alquiler en el centro se destina ya al turismo. La consecuencia es la expulsión de los vecinos y de comercios de toda la vida que se marchan a otros barrios de la capital e incluso a otros puntos de la provincia ante la imposibilidad de poder seguir viviendo o desarrollando su actividad en unas calles cada vez más saturadas. Ante esta situación, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quiere ejecutar un plan de rescate para recuperar vecinos.

El Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado el denominado Plan Sevilla Centro Vivo, que pretende fomentar el uso residencial permanente en el Casco Antiguo y que los vecinos no se vayan. Trabajarán de manera conjunta la Gerencia de Urbanismo, Emvisesa, la delegación de Hacienda y el distrito Casco Antiguo para implantar medidas que sirvan para incrementar la oferta de vivienda de alquiler que sirva como residencia habitual. Se llevará a cabo mediante la colaboración público-privada, la promoción pública, concursos de derecho de superficie, permutas y cualquier otra fórmula de gestión que permita agilizar la ejecución de las actuaciones.

"En momentos de crisis, todas las viviendas tienen que ser para la gente", aseguró precisamente la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, la semana pasada en una visita a Sevilla. La dirigente socialista, durante una entrega de llaves de 137 viviendas de alquiler social, hizo un "llamamiento" al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, y al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para que "todas las administraciones" tomen medidas e incluso compren viviendas para ofrecerlas como "alquiler accesible".

El Ayuntamiento de Sevilla buscará construir más pisos en el centro o rehabilitar edificios vacíos

El Gobierno de José Luis Sanz ha pensado, a falta de aterrizar sus medidas en apuestas más concretas, en una serie de medidas para incrementar la oferta de vivienda en el centro que no se destine al turismo. Una de ellas es fomentar la construcción de nueva vivienda en aquellos lugares del centro histórico donde exista capacidad urbanística para hacer obras, por ejemplo solares que todavía no hayan sido utilizados. Estos espacios se definirán en un Mapa Municipal de Oportunidades Residenciales, que identificará las posibilidades reales de generación de vivienda en el centro.

Otra opción es buscar edificios vacíos, parcialmente ocupados, promociones inacabadas o viviendas vacías situadas en edificios completos. La idea es rehabilitar todos estos hipotéticos alojamientos para incorporarlos también al mercado residencial permanente. Incluso se podrían añadir edificios del patrimonio inmobiliario municipal. Edificios administrativos sin uso, locales, casas patio o antiguos equipamientos se incorporarán al mercado inmobiliario.

Gráfico con el mapa de los apartamentos turísticos de la ciudad de Sevilla repartidos por distritos / El Correo de Andalucía

José Luis Sanz promete incentivos fiscales y protección de comercios tradicionales del centro de Sevilla

Este plan de José Luis Sanz promete también promover formas de residencia que están ganando fuerza recientemente, "adaptadas a la evolución demográfica y nuevos modelos familiares" según fuentes municipales. Entre ellas destacan el cohousing, vivienda colaborativa, vivienda intergeneracional, alojamientos dotacionales o comunidades residenciales vinculadas a universidades, centros sanitarios o instituciones culturales.

Para aquellos que tengan vivienda o quieran construir en el centro, desde la delegación de Hacienda se implantarán incentivos urbanísticos, fiscales y económicos para fomentar la vivienda permanente, como bonificaciones fiscales, ayudas a la rehabilitación, reducción de tasas urbanísticas o tramitación preferente de licencias.

Finalmente, el alcalde asegura que se va a proteger el comercio tradicional y se va a dotar al centro de más equipamientos para que los vecinos vean con atractivo seguir viviendo en el Casco Antiguo. Estas medidas contrastan con la semanal aprobación de licencias de apartamentos turísticos por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, principalmente en el centro.

Apartamentos turísticos en la calle Guadalupe, en el casco histórico de Sevilla. / Google Maps

Más de 300 apartamentos turísticos ocupan un centro de Sevilla que pierde viviendas y comercios

Según el registro de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Sevilla tiene más de 400 apartamentos turísticos, que suman casi 12.000 plazas. Son edificios que antes eran viviendas, comercios de toda la vida, oficinas o no tenían uso y finalmente han sido adquiridos por una empresa para destinarlos al alojamiento turístico. En solo tres años casi se han duplicado los bloques enteros destinados a acoger visitantes. Según esta base de datos, la inmensa mayoría de los apartamentos turísticos aprobados en la capital se concentran en el Casco Antiguo. De 414 apartamentos turísticos, hasta 315 se encuentran en el centro. En torno a 42 están ubicados en Triana, por lo que los dos barrios más saturados de Sevilla en cuanto a alojamiento turístico reúnen casi todos los apartamentos, ya no solo viviendas turísticas.

Por ejemplo, en la calle Feria, Adelante Andalucía denunció recientemente la conversión del antiguo edificio de Telefónica en un complejo con 68 apartamentos turísticos, que correrá a cargo de dos empresarios alemanes. También se ha concedido licencia de obras de reforma y rehabilitación del edificio ubicado en el número 5 de la Plaza del Museo, junto al Museo de Bellas Artes. En este caso, serán 15 los apartamentos turísticos que se ofrecerán en una ubicación que tiene una historia particular: la antigua casa de la familia de Mariano Bellver.

Son también muchos los comercios históricos del centro que están dejando el Casco Antiguo, no necesariamente por la aparición de apartamentos turísticos pero sí por el coste de mantener el negocio en las calles del centro por el cambio de paisaje de las mismas. Un ejemplo de ello, como contó El Correo de Andalucía, fue el histórico estudio de fotografía Enrique. Los propietarios de este inmueble tenían decidido venderlo y finalmente un promotor lo adquirió para convertirlo en alojamientos turísticos y un local comercial.