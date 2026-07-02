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Amazon estrenará 'La Feria', el documental que las 'influencers' Natalia Palacios y Marina Barrial grabaron en Sevilla: fecha de estreno y todos los detalles

Las creadoras de contenido aparecerán acompañadas de sus respectivas parejas, Manu Regato y Carlos García, para mostrar su experiencia en el Real

Amazon estrenará 'La Feria', el documental que las 'influencers' Natalia Palacios y Marina Barrial grabaron en Sevilla

Amazon estrenará 'La Feria', el documental que las 'influencers' Natalia Palacios y Marina Barrial grabaron en Sevilla / Instagram

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Ya se ha confirmado lo que era un secreto a voces en Sevilla: Amazon Prime prepara un documental sobre la experiencia de las creadoras de contenido Natalia Palacios y Marina Barrial, y sus parejas, Carlos García y Manu Regato, en la Feria de Abril.

Una noticia que se ha dado a conocer hace apenas unos días pero que ya se sospechaba desde que en la pasada edición de la feria sevillana fueran numerosos los usuarios que se encontraron con los 'influencers' por las casetas del Real rodeados de cámaras y equipos de grabación profesional.

Natalia Palacios y Marina Barrial anuncian 'La Feria'

Finalmente, han sido las propias protagonistas, Natalia Palacios y Marina Barrial, las que han anunciado el estreno de su próximo documental, que se podrá ver en Amazon Prime a partir del 10 de julio.

"Qué ilusión nos hace poder contaros este proyecto", han señalado las creadoras de contenido a través de las redes sociales, donde han compartido el cartel de su documental, que llevará como título 'La Feria'.

La experiencia de los influencers en el Real de la Feria de Sevilla

Además, la malagueña Natalia Palacios ha afirmado con sorna a sus seguidores: "Para sorpresa de nadie, porque ya nos pillasteis en la feria, nos vemos en Prime Video".

De ese modo, será el próximo 10 de julio cuando la ciudadanía podrá disfrutar de este proyecto audiovisual que seguirá a las dos 'influencers' y sus parejas, Carlos García -conocido en redes sociales como Carliyo el Nervio- y Manu Regato durante la celebración de la Feria de Abril de Sevilla.

Un proyecto para atraer al público joven a Prime Video

A través de los capítulos de esta producción, el público conocerá de primera mano la experiencia de los 'influencers' en esta celebración que se ha convertido en una de las fechas más esperadas del calendario sevillano.

Noticias relacionadas y más

Con este proyecto, Amazon Prime Video vuelve a apostar por los documentales y 'realities' de 'influencers' españoles para conseguir atraer a su plataforma al público más joven, como ya ha ocurrido con los proyectos de perfiles como la familia Pombo, María García de Jaima y Tomás Páramo, Lola Lolita y Sofía Surfer, entre otros.

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