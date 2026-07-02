La nueva calle Imagen tras las obras: más sombra con 60 árboles, espacio para el peatón y una plataforma para el tranvibús

Las obras del tranvibús, que finalizarán en septiembre, transformarán por completo parte del centro, entre José Laquillo y la Plaza del Duque. Una de las vías que cambiarán su paisaje es la calle Imagen, donde actualmente avanzan los trabajos para la instalación de una plataforma por la que pase la línea TB1 de Tussam. Pero también se pretende que sea una zona agradable para el peatón, que también ganará espacio. Por ello el proyecto contempla la plantación de cerca de 60 nuevos árboles y arbustos, que se suman a los ya existentes antes de la actuación. Actualmente el entorno contaba con una presencia limitada de arbolado o incluso inexistente, por lo que mejora tanto la imagen urbana como el confort climático.

La intervención se basa en tres soluciones de integración de la vegetación, adaptadas a las características de cada tramo. Se combinarán alcorques tradicionales con jardineras elevadas, además de vegetación arbustiva y nuevos parterres elevados, de aproximadamente 40 centímetros de altura. Bajo ellos se instalarán bancos y espacios de estancia.

Recreación de la plantación de arbolado en la calle Imagen tras las obras del tranvibús / Ayuntamiento de Sevilla

El arbolado elegido será la sófora japónica piramidal, una especie especialmente adecuada para el entorno urbano por su porte, su capacidad para generar sombra y su adaptación a las condiciones climáticas de la ciudad. El Gobierno de José Luis Sanz asegura que logrará "aumentar las zonas de sombra, reducir el efecto isla de calor y crear espacios públicos más agradables y habitables para vecinos y visitantes, integrando la infraestructura del BTR con una mejora ambiental y paisajística del espacio público".

Las obras del tranvibús con el adoquinado de la calle Imagen

La renovación de Imagen y José Laguillo es uno de los ejes del proyecto de implantación del BTR Santa Justa–Plaza del Duque. Según el Ayuntamiento, "permitirá modernizar este importante corredor urbano, mejorar la movilidad sostenible y recuperar espacio para el peatón, incorporando además una mayor presencia de zonas verdes en un ámbito donde hasta ahora eran muy escasas"

Las actuaciones siguen su curso para que la línea TB1 esté operativa el próximo lunes 28 de septiembre. El Gobierno de Sanz ha informado que las obras, que se realizan de manera simultánea en ambos ejes de José Laguillo y el Casco Antiguo, se centran actualmente en finalizar el adoquinado de la calle Imagen, una operación que además de delimitar la plataforma de tránsito de los autobuses están permitiendo recuperar el sentido estético tradicional de este enclave histórico del centro. Esta intervención se completa con la colocación de una nueva solería en la zona norte de Imagen y la Plaza de San Pedro.

Recreación de la plantación de arbolado en la calle Imagen tras las obras del tranvibús / Ayuntamiento de Sevilla

Por su parte, en la zona de Escuelas Pías y su entorno de la Puerta Osario se está procediendo a la instalación de la canalización de comunicaciones que permitirá la conexión entre paradas y la instalación eléctrica de las mismas (paneles informativos, máquinas de recargas, etc.).

En paralelo, en la calle José Laguillo se está realizando la colocación de baldosas a la altura de la calle Padre Méndez Casariego, donde también se está culminando la canalización de comunicaciones y ampliación y renovación del acerado existente a la altura de la Glorieta Julián Besteiro.

El alcalde ha visitado este jueves las obras y ha destacado que "esta intervención complementa el ambicioso Plan de Plantaciones que el Ayuntamiento está desarrollando desde mayo de 2023 para incrementar el patrimonio verde de la ciudad". Desde el Consistorio destacan que se ha llevado a cabo la plantación de más de 15.000 árboles, más de 50.000 arbustos, con 2.600 nuevas posiciones de sombra y más de 300 zonas verdes mejoradas. Además, recientemente se han adjudicado los trabajos para la elaboración del Plan Estratégico del Anillo Verde y Azul de Sevilla y del Corredor Urbano del Guadalquivir, un trazado de 42 kilómetros que conecte los principales espacios naturales, parques y corredores ecológicos de Sevilla, integrando el río Guadalquivir y su red hidrográfica.