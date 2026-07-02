El Real Alcázar de Sevilla se renueva con 10 grandes inversiones para recuperar su esplendor: del Cenador de Carlos V al Estanque de Mercurio

El Real Alcázar de Sevilla vive una de sus etapas con mayores proyectos de restauración y conservación de las últimas décadas. En los últimos años se han puesto en marcha una decena de actuaciones distintas para recuperar el esplendor de algunas de sus estancias y elementos más importantes. Verdaderas joyas que con el paso de los siglos han sufrido un importante deterioro por el paso del tiempo y los efectos de las inclemencias meteorológicas, así como una falta de protección. Son casi 2,4 millones de visitantes los que acuden a ver uno de los emblemas de la ciudad cada año y eso requiere tener este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad en perfectas condiciones.

En estos tres años con el PP al frente se han invertido más de siete millones, según explicaba este miércoles el alcalde, José Luis Sanz. Las diez actuaciones han beneficiado a la Biblioteca del Maestre, las Sargas del Salón Gótico, el Patio de las Doncellas, el Estanque de Mercurio, la fachada del Apeadero, la restauración del Cenador de Carlos V, la Casa del Inglés, las Casas 7 y 8, la restauración de la Capilla de los Mareantes, la Reforma de la cafetería o las casas del Patio de Banderas número 10 y 12.

"Cada una de estas actuaciones responde a una misma filosofía, conservar nuestro patrimonio con el máximo respeto, hacerlo más accesible y garantizar que el Real Alcázar siga siendo un referente internacional por su historia, por su riqueza artística y por el excelente estado de conservación de todos sus espacios", valoraba José Luis Sanz, durante el balance de las obras en el Cenador de Carlos V.

Estanque de Mercurio en el Real Alcázar de Sevilla (archivo) / El Correo

La restauración integral del Estanque de Mercurio del Real Alcázar

Una de las actuaciones más importantes es la restauración integral del Estanque de Mercurio, con una inversión de 443.000 euros, avanzando en la recuperación de su conjunto escultórico original. Se trata de una de las intervenciones patrimoniales más relevantes ejecutadas en los últimos años en el monumento. El Ayuntamiento la presentó en enero de 2025 como la culminación de un proyecto destinado a recuperar este espacio del siglo XVI, situado junto al Jardín de la Danza y la Galería del Grutesco, y a devolverle tanto su imagen histórica como su funcionamiento hidráulico.

La intervención también afecta al elemento más reconocible del conjunto: la escultura de Mercurio. Para proteger la pieza original, se ha colocado en el estanque una réplica exacta, mientras que la escultura primitiva queda pendiente de restauración y conservación para su futura exposición en la Sala de Exposiciones del Apeadero Alto.

Las obras finalizadas y en marcha en el Real Alcázar

Se ha finalizado la restauración de la fachada del Apeadero, la Casa del Inglés, las líneas de vida para mejorar la seguridad del monumento y los trabajos de conservación de la Biblioteca y el Salón del Maestre, además de la restauración de las históricas Sargas del Salón Gótico. Precisamente en este mes de junio el Real Alcázar ha finalizado las obras de rehabilitación integral de la histórica Casa del Inglés, ubicada en la esquina noroeste de los jardines del monumento, culminando así una actuación que ha permitido recuperar este singular inmueble para su uso como taller y almacén de herramientas de las áreas de mantenimiento y jardinería.

Actualmente, en ejecución, se están desarrollando proyectos completos como la restauración integral del Patio de las Doncellas, donde ya se han recuperado los alfarjes y se continuará con las yeserías y la azulejería en las próximas fases. A ello se suman la restauración de la Capilla de los Mareantes, la reforma de la cafetería, el futuro Centro de Interpretación en las casas 7 y 8 y la incorporación de nuevos inmuebles en el Patio de Banderas para ampliar y mejorar los espacios del Real Alcázar.

Las obras de restauración del Cenador de Carlos V, en imágenes / Rafa Aranda

Especial relevancia tiene también la restauración integral del Cenador de Carlos V, una de las actuaciones patrimoniales más importantes actualmente en ejecución dentro del conjunto monumental. Las obras fueron adjudicadas por un importe de 1,65 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de doce meses, que finalizarán previsiblemente en marzo de 2027.

Igualmente, se mantienen los trabajos permanentes de conservación preventiva en distintos espacios del monumento, incluyendo intervenciones en el Cuarto Alto, el Oratorio de Isabel la Católica, la galería superior del Patio de las Doncellas, la cripta, cubiertas, estanques, columnas y elementos cerámicos.