El hotel de lujo de La Gavidia ofertará una de las suites más exclusivas de Sevilla: 250 metros cuadrados, 2.100 euros por noche y obras de arte en la sala de estar

Tras el verano, un nuevo hotel de lujo abrirá sus puertas en Sevilla. Se trata del cinco estrellas que se ubicará en la Plaza de la Concordia, en el edificio que durante décadas ocupó la comisaría de Policía. Tras años de obras, el establecimiento tiene prevista su inauguración tras el verano, aunque en su web, las primeras habitaciones disponibles aparecen el primer día del próximo mes de noviembre.

Es por ello que ya se pueden consultar los precios de este hotel, que lleva por nombre Thompson Sevilla. Se trata del primer hotel del grupo neoyorquino en Andalucía, y llegará con una propuesta "que combina diseño, cultura, gastronomía y una forma contemporánea de vivir la ciudad, sin perder de vista la tradición, la historia y el carácter propio de Sevilla", han señalado la compañía hotelera en una nota de prensa este miércoles.

Recreación de la terraza del Hotel Thompson de Sevilla. / El Correo

La habitación más cara que se puede reservar a través de Hyatt Hotels Corporation, que opera Thompson Hotels, su marca de hoteles boutique de lujo, supera los 2.100 euros. Se trata de suite de dos dormitorios de 130 m² que cuenta con una habitación con cama king y una habitación con dos camas individuales, complementadas por una terraza privada de 120 m², lo que eleva la superficie total a 250 m².

Obras de artes en las zonas de estar y azulejos artesanales en el baño

"Las obras de arte cuidadosamente seleccionadas realzan las amplias zonas de estar y comedor, creando un ambiente elegante y acogedor. El baño destaca por sus azulejos verdes artesanales, doble lavabo, ducha a ras de suelo y una suave iluminación a través de bloques de vidrio", señala la web.

Sala de estar de la suite con terraza del hotel Thompson Sevilla. / Hyatt.com

Este precio se encuentra en el top de los hoteles de lujo de Sevilla. Otras cadenas hoteleras que están levantando nuevos establecimientos en la capital hispalense, como el Four Seasons -ubicado en el antiguo edificio Generali de Plaza Nueva- también cuentan con tickets medios elevados. En el caso del histórico hotel Alfonso XIII, se puede encontrar una suite con vistas al jardín que supera los 4.000 euros.

En el caso del Thompson Sevilla, también se pueden encontrar habitaciones más asequibles para estas primeras reservas. La más baja que aparece en su web asciende a 274 euros y, en este caso, ocupa una superficie de entre 28 y 30 metros cuadrados.

101 habitaciones y la oferta gastronómica de Manolo Mayo

Concebido como un punto de encuentro para viajeros y locales, Thompson Sevilla llegará "con una mirada lifestyle y sofisticada, pensada para integrarse en la vida cultural y social de la ciudad". El hotel contará con 101 habitaciones, terraza con piscina, gimnasio en la azotea, espacios para eventos y una propuesta gastronómica de raíz sevillana de la mano de Grupo Manolo Mayo.

La apertura de Thompson Sevilla supone una nueva etapa para La Gavidia, edificio relevante dentro del patrimonio moderno de la ciudad, obra del arquitecto Ramón Montserrat Ballesté, señalado por su valor arquitectónico y por su vínculo con el Movimiento Moderno en Sevilla. Fue durante décadas sede de la comisaría de Policía de Sevilla y es lugar de Memoria Histórica.

"Su transformación en hotel permitirá reactivar un edificio clave del centro histórico, respetando su carácter y reinterpretándolo desde una mirada actual y conectada con el entorno. El proyecto ha sido desarrollado por el estudio Proyecto Singular", ha añadido el grupo neoyorquino.

Recreación de una de las zonas de restauración del Hotel Thompson Sevilla. / El Correo

La cocina de Manolo Mayo

La gastronomía será uno de los grandes ejes de Thompson Sevilla. El hotel contará con una propuesta de raíz local de la mano del Grupo Manolo Mayo, uno de los nombres más reconocidos de la restauración sevillana, vinculado a la cocina tradicional andaluza de kilómetro cero, el producto de calidad y una forma honesta y cercana de entender la gastronomía.

Platos de Casa Mayo. / El Correo

El actual Restaurante Mayo Sevilla cerrará su ubicación vigente en Reyes Católicos para iniciar una nueva etapa dentro del hotel bajo el nombre Casa Mayo, "trasladando al universo Thompson la esencia de una casa gastronómica clásica, reconocible y profundamente conectada con el imaginario culinario de Sevilla y de Andalucía.

El proyecto de interiorismo ha sido obra del arquitecto Pablo Baruc, dando lugar a un espacio cálido y contemporáneo donde el producto es el protagonista", ha subrayado la cadena hotelera.