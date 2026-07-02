Ibai Llanos confirma los artistas de La Velada del Año VI en Sevilla

La Velada del Año VI ya calienta motores en Sevilla con las actuaciones musicales ya confirmadas hasta el momento. Ibai Llanos ha desvelado en un vídeo parte del cartel de artistas que participarán en el evento, previsto para el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja. La cita contará con las actuaciones de Anuel AA, Bad Gyal, Juanes, Yandel, Lucho RK y La Pantera, que se suman al espectáculo de una de las grandes noches del entretenimiento digital.

Ya en su día Ibai dio a conocer los combates, donde pelearán caras conocidas como IlloJuan, Fabiana Sevillano o Edu Aguirre, entre otros. Según ha anunciado el propio Ibai en el vídeo, La Velada del Año VI contará con un cartel musical marcado por la mezcla de estilos, con presencia de reguetón, música urbana, pop y rock latino.

Cinco artistas sorpresa para el 25 de julio

Además de los nombres ya revelados, Ibai Llanos ha avanzado en el vídeo que todavía habrá otros cinco artistas que no se anunciarán previamente. Según explica el streamer, esos invitados formarán parte de la sorpresa preparada para el día del evento y algunos acompañarán a los boxeadores durante su aparición en la velada.

Con esta fórmula, La Velada del Año VI mantiene una parte del espectáculo en secreto hasta el propio 25 de julio, una estrategia que ya se ha convertido en una de las señas de identidad del evento.

La Velada del Año VI vuelve a poner a Sevilla en el centro del entretenimiento digital

La nueva edición de La Velada del Año volverá a celebrarse en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, escenario elegido para un evento que se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos del entretenimiento en directo y en plataformas digitales. La presencia de artistas como Anuel AA, Bad Gyal, Juanes, Yandel, Lucho RK y La Pantera refuerza el peso musical de una noche que aspira a reunir boxeo, espectáculo y grandes nombres de la música en un mismo recinto.