El juez decreta prisión provisional sin fianza para el presunto asesino de su pareja en Mairena del Aljarafe

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por haber matado a su pareja en Mairena del Aljarafe el pasado fin de semana. Así lo ha decretado el juez de la plaza número 5 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla que le investiga por la comisión de un delito de asesinato. El varón se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado.

El hombre pasó a disposición judicial el pasado lunes después de recibir el alta hospitalaria. Cabe recordar que se autolesionó tras haber presuntamente cometido los hechos.

De la misma manera, el juez ha estimado otras medidas cautelares para el caso de que pudiera quedar en libertad provisional o le fuera concedido algún permiso penitenciario. Se le ha impuesto la prohibición de comunicarse y de aproximarse a menos de 500 metros del hijo menor de edad de la pareja, de 13 años, que alertó a los servicios de emergencias de lo ocurrido. Además, ha perdido la patria potestad del menor.

Cabe recordar que el asesinato de Ana se produjo el pasado sábado. La mujer, de unos 45 años, tenía heridas de arma blanca. La primera llamada que alertaba del suceso se produjo a las 00:51 horas de la madrugada por parte del hijo menor de la pareja.

El Ministerio de Igualdad confirmó el pasado lunes que se trataba de un nuevo caso de violencia de género. No constaban denuncias previas ni estaban registrados en el sistema Viogén. Tras este nuevo crimen de violencia de género confirmado por el Gobierno, el número de personas menores de edad huérfanas por este motivo asciende a 13 en 2026 y a 523 desde 2013, según la estadística del Ministerio de Igualdad.