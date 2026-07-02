Muere un hombre de 34 años atropellado por un autobús de Tussam en el Polígono San Pablo
El suceso ocurrió a la 1:45 horas en el Polígono de San Pablo, donde los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre
Un hombre de 34 años ha fallecido esta madrugada en Sevilla tras ser atropellado por un autobús urbano de Tussam en la zona del Polígono de San Pablo, en un suceso que investiga la Policía Local de Sevilla.
Emergencias 112 Andalucía ha informado de que el aviso se produjo a la 1:45 horas de la madrugada, alertando de que un hombre había sido atropellado entre las calles Ada y Soleá por un autobús nocturno de Tussam.
Fuentes de la investigación han informado de que, al parecer, el joven tropezó cuando corría para coger el autobús y el vehículo lo arrolló sin que, inicialmente, nadie se diese cuenta.
Los servicios sanitarios atendieron también al conductor, que sufrió una crisis de ansiedad y dio negativo en las pruebas de consumo de alcohol y drogas a las que fue sometido. El 112 activó a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que solo pudieron certificar la muerte del hombre atropellado.
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