La ONCE reparte 815.000 euros en la puerta del Corte Inglés de Nervión

La suerte ha vuelto a sonreír a Sevilla con un premio de 815.000 euros del sorteo de la ONCE, vendido frente al Corte Inglés de Nervión por Nuria Ferrer, que repartió la mayor fortuna del Cupón Diario con nueve cupones de 35.000 euros y uno agraciado con 500.000 euros.

Esquina es vendedora de la ONCE desde 2019, aunque lleva desde 2013 en la Organización. De hecho, ayer se cumplían precisamente 13 años exactos desde que entrara. “Ha sido muy bonito que coincida con mi ‘cumpleaños’, parece todo escrito” cuenta visiblemente emocionada. La vendedora apenas da crédito y confiesa que aún no se lo termina de creer. “Anoche no pude dormir, intentando hacer memoria. Necesito que vengan los premiados para poder compartir la alegría con ellos y saber que es real”. Desde su quiosco junto al Corte Inglés, en la calle Rico Cejudo, Nuria ve desfilar a un público muy diverso de clientes “desde gente que viene a pasar el día a vecinos de enfrente, yo quería darle premio a todos. Casi me da pena no haber llevado más cupones” bromea. “Estoy muy feliz de poder ayudar a las personas, sean quienes sean” concluye la vendedora.

El sorteo del miércoles, 1 de julio estaba dedicado a la Casilla de la Empresa Solidaria, y ha dejado también 350.000 euros en la localidad malagueña de Álora, además de 35.000 euros para un cupón premiado en Almería. El resto de sus premios se ha repartido entre Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco.