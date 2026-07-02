Pantalla gigante para ver el España-Austria en la Velá de San Pablo

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito San Pablo-Santa Justa, inaugura hoy, 2 de julio, la Velá de San Pablo con la retransmisión en pantalla gigante del partido entre España y Austria, que podrá seguirse desde las 21:00 horas en la Plaza Oscu, en una jornada de apertura que contará también con actuaciones de vecinos del barrio, incluidas las alumnas del taller de zumba, conocidas por haber sido las animadoras del equipo del 87 y consideradas el talismán del conjunto.

La delegada del Distrito San Pablo-Santa Justa, Angie Moreno, ha señalado que “los vecinos de San Pablo podrán vivir el fútbol en su propia velá. Se trata de un hecho sin precedentes en una velá municipal, ya que nunca antes se había instalado una pantalla gigante para que los vecinos pudieran disfrutar de un partido de la Selección durante las fiestas de su barrio”. Moreno ha subrayado que “con esta iniciativa se busca que los vecinos de San Pablo-Santa Justa vivan la ilusión del fútbol sin tener que salir de su propia velá, en un ambiente de convivencia y celebración vecinal”.

El viernes será el turno de uno de los actos más emotivos de la programación: la entrega de los reconocimientos a vecinos del Distrito San Pablo-Santa Justa, que este año serán concedidos por el alcalde de Sevilla.

Los homenajeados de la Velá de San Pablo

Ana María Guzmán Soria, vecina de San Pablo, recibirá el reconocimiento por su excelencia académica durante el curso 2025/2026. Ha sido beneficiaria de la Beca Amancio Ortega, gracias a la cual ha cursado parte de sus estudios en Canadá, y también fue distinguida con el Premio a la Excelencia Académica otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla.

Ulises Crespo Morata, único piloto sevillano que compite en el Campeonato de Andalucía y en categorías nacionales de karting, está vinculado a este deporte desde los cuatro años y es una de las jóvenes promesas del automovilismo andaluz, con una trayectoria de gran proyección.

Juan Antonio Castaño Fernández, director del CEIP San Pablo, será reconocido por su compromiso con la educación y su constante implicación en causas sociales, especialmente en materia de inclusión. A través de su programa semanal Hablemos de Inclusión contribuye a dar visibilidad a esta realidad, y este año ha sido distinguido por la Junta de Andalucía con la Bandera de Andalucía en reconocimiento a su labor.

Además de estos tres reconocimientos, durante el acto se entregarán otros cuatro galardones a vecinos del barrio cuya identidad se mantiene en secreto para sorprender a los homenajeados.

Tras la ceremonia, la programación continuará con actuaciones de orquestas populares, animación y actividades para todos los públicos, que se prolongarán durante todo el fin de semana. La Velá de San Pablo se clausurará el domingo, poniendo el broche final a unos días de convivencia, homenaje a los vecinos y celebración.