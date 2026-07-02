Sevilla Este gana una nueva zona con sombra: los toldos llegan a una de las plazas con juegos infantiles junto a la Avenida de las Ciencias

El gran proyecto europeo para Sevilla Este, con 12 millones de fondos europeos y otros dos aportados por el Ayuntamiento de Sevilla, sigue avanzando con el objetivo puesto en el 31 de marzo de 2027, cuando deben haberse ejecutado 2.815.507 euros. Como informó El Correo de Andalucía, ya se han completado un 11% de las actuaciones a realizar en el total del proyecto, que contempla una transformación en parques, colegios, instalaciones deportivas, áreas verdes, carriles bici y calles. Para ese primer objetivo, ya se ha alcanzado un 57% de cumplimiento y queda un 43% de actuaciones a realizar en los próximos meses. Entre ellas, está comenzando ya la instalación de toldos en una de las plazas que se beneficiará de estas inversiones.

El Gobierno de José Luis Sanz ya anunció su intención de tener en ejecución todo lo incluido en el denominado Plan de Actuación Integrado de Sevilla PAI, Sevilla Nuevo Este, antes de que termine la legislatura en mayo de 2027. Y ahora una de las actuaciones que acaba de arrancar es el montaje de toldos en la plaza Antinoó, que ya se reurbanizó hace un año.

Esta intervención cuenta con una inversión de 30.242,90 euros, de los cuales unos 25.706,46 euros corresponden a fondos europeos. Los trabajos durarán hasta el 15 de agosto de 2026, y los está llevando a cabo Construgusa S.L.

La Plaza Antinoó de Sevilla Este pasa de estar vacía a juegos infantiles y toldos

Los toldos que el Ayuntamiento de Sevilla está colocando en la Plaza Antinoó se suman al proyecto de reurbanización ya culminado en esta zona hace un año. A través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se instaló un nuevo parque infantil y se mejoró toda una superficie de 2.346 metros cuadrados. Estos trabajos abarcaron el espacio libre delimitado entre las calles Telémaco, Antinoó, Argos y Laertes, en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y junto al CEIP Tartessos, buscando revitalizar el entorno urbano para beneficio de todos los vecinos de este entorno.

Las obras contaron con un presupuesto de 105.000 euros y han permitido la creación de áreas infantiles seguras y accesibles, incrementar las zonas verdes con plantación de árboles de sombra y mejorar mobiliario urbano y la accesibilidad.

Arranca la instalación de toldos en la Plaza Antinoo de Sevilla Este / El Correo de Andalucía

"Los trabajos han dotado a esta plaza de nuevas infraestructuras como pavimentación, juegos infantiles inclusivos, césped artificial, mobiliario urbano y alumbrado público. Hemos buscado crear un entorno amigable y funcional para residentes, especialmente familias con niños, así como, mejorar la calidad de vida de todas ellas y el paisaje urbano e incrementar la accesibilidad y seguridad del espacio, que se encuentra junto a uno de los centros educativos referentes de Sevilla Este: el CEIP Tartessos", explicó José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, al presentar la actuación. También se plantaron nuevos árboles de las especies Stiphnolobium Japonicus, Lagestroemia Speciosa, y Caesalpina Giliessi.

Sevilla Este ya cuenta con juegos infantiles las plazas de Ontur y Antinoó

Las primeras actuaciones se han centrado en inversiones en colegios, parques infantiles, centros deportivos y plazas. Son los primeros pasos de este plan al que todavía le quedan por dar los saltos más importantes, como son un nuevo corredor verde y un pabellón deportivo cubierto en Sevilla Este y un centro de emprendimiento en Algodonera.

Entre los proyectos ya ejecutados en el distrito destacan actuaciones en espacios públicos como las plazas de Ontur y Antinoó, los centros educativos de Vélez de Guevara y Carlos V, y en espacios deportivos. Concretamente, ya habrían concluido las obras en la zona de juegos infantiles de la calle Faustino Gutiérrez Alviz; los trabajos reurbanización y ampliación de juegos infantiles y sombra en la calle Ontur; y los juegos infantiles para la plaza de Antinoó.

También se ha culminado la renovación de los campos de césped de los centros deportivos Los Caños de Torreblanca y del Complejo Deportivo Demetrio Pichel. Además de la carpintería en el CEIP Carlos V y el CEIP Vélez de Guevara, donde también se han ejecutado trabajos en el sistema de calefacción. Actualmente están en ejecución la calefacción del CEIP Concepción Estevanera y la instalación eléctrica del CEIP Hispalis y el CEIP Lope de Rueda.

Además, la entonces delegada responsable de la gestión de fondos europeos, Minerva Salas, cuando anunció la obtención de los fondos europeos, confirmó que entre los proyectos en ejecución también estaba una red de carriles bicis, ya que era condición para la obtención de los fondos que hubiera alguna actuación en marcha. "Era un requisito que los proyectos que se fuesen a llevar a cabo estuviesen ya maduros", explicó. En total, está prevista la creación de 8,2 kilómetros de nuevas rutas ciclistas y peatonales, facilitando la movilidad sostenible y la conexión entre los distintos barrios del distrito.