Los coches vuelven a pasar junto al Ayuntamiento de Sevilla 20 años después: se abre al tráfico un tramo por obras en la calle Alemanes

La avenida de la Constitución se comenzó a peatonalizar en abril de 2006. Desde entonces, ningún coche ha vuelto a pasar junto a la fachada del Ayuntamiento de Sevilla y la sede del Banco de España. Hasta ahora, justo 20 años después, cuando se ha abierto un tramo al tráfico en la plaza de San Francisco por las obras en la calle Alemanes. Esta alternativa, que permite a los vehículos cruzar junto a la Casa Consistorial, se habilitó el pasado lunes y se mantendrá al menos hasta el 19 de julio.

Desde hace unos días ya se ven turismos circular por la plaza San Francisco, pasar frente a la fachada del Banco de España y seguir su camino por la calle Fernández y González. Un recorrido que el Ayuntamiento ha delimitado con barreras tipo New Jersey, y que cuenta además con dos huecos para el tránsito de peatones por los pasos de cebra recién pintados en este enclave del centro histórico de Sevilla.

La apertura de este itinerario está motivada por las obras de mejora del suministro eléctrico de Endesa que se están ejecutando en la calle Alemanes. Esta actuación ha provocado el corte total al tráfico en esta vía, en el tramo Hernando Colón- avenida de la Constitución. Esto se prolongará hasta el próximo 19 de julio, aproximadamente, según han informado fuentes municipales.

Cortes al tráfico en calles del centro

Asimismo, el Gobierno local anunció también que se ha cerrado el paso de vehículos en la calle Hernando Colón, "con acceso únicamente a residentes". Por su parte, "la calle Ángel María Camacho queda cortada al tráfico rodado desde calle Boteros, con acceso únicamente a residentes, aparcamientos privados y carga y descarga, con salida por la plaza de San Francisco y la calle Fernández y González".

Igualmente, se ha bloqueado temporalmente también el tráfico en la calle Alfalfa desde la calle Candilejo, tal como han aclarado fuentes municipales. Y como en la zona de Ángel María Camacho, el Consistorio ha aclarado que se permite el acceso "únicamente a residentes, aparcamientos privados y carga y descarga, con salida por la plaza de San Francisco y la calle Fernández y González".

Para el tráfico general, los itinerarios alternativos se establecen por Águilas, Alfalfa, Candilejo, Muñoz y Pabón, San José y Santa María la Blanca. En el caso de los residentes, se ha habilitado este recorrido de salida: Argote de Molina, Álvarez Quintero, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo, plaza Virgen de los Reyes, Mateos Gago, Fabiola, Ximénez de Enciso y Santa María la Blanca.