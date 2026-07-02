La Velá de Santa Ana 2026 ya tiene a sus galardonados: Triana premia a Cantores de Híspalis, Lola de los Reyes y a Cuchillería Castilla

La Velá de Santa Ana 2026 ya tiene a sus protagonistas. El Ayuntamiento de Sevilla ha dado a conocer este miércoles los nombres de los Trianeros de Honor, Trianeros del Año y Trianeros Adoptivos, además del resto de reconocimientos que se entregarán durante la fiesta más antigua de la ciudad, que se celebrará del 14 al 26 de julio con una programación que reunirá actividades culturales, deportivas, musicales y tradicionales.

Los Trianeros de Honor serán el guitarrista Joselito Acedo, el capataz Manuel Jesús Garduño Lara, el hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea Carbajo y la Cuchillería Castilla, representada por Enrique González. También Juan Carlos Sánchez Rivero, Carmen Coronado y Esteban Romera Domínguez, que recibirán la distinción por su vinculación y contribución al barrio.

El reconocimiento como Trianeros del Año recaerá en los periodistas José Antonio Rodríguez Benítez, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026, y Alejandra Navarro González de la Higuera, subdirectora de ABC de Sevilla. Por su parte, Jessica Brea Morillo, Sebas Amaya, del bar Akela, y Lola de los Reyes serán nombrados Trianeros Adoptivos.

La relación de reconocimientos se completa con el Instituto Vicente Aleixandre, que recibirá la Institución Honorífica; Pipas Sevillanas, representada por Paco Arias, distinguida por su Trayectoria Empresarial; el ceramista Jesús Alcarazo Velasco, que obtendrá el Premio Niculoso Pisano; el Hogar Nazaret, reconocido con el Premio Solidaridad; y Cantores de Híspalis, que recibirá la Distinción Especial a la Trayectoria Artística coincidiendo con el cincuenta aniversario de su carrera.

El delegado del Distrito Triana y Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha señalado que los premiados representan "lo mejor de Triana" y ha asegurado que han contribuido a engrandecer el nombre del barrio desde ámbitos muy diferentes.

Luitingo y Cantores de Híspalis, entre los conciertos

A escasos días de que la artista María Tapia muestre al barrio la obra que ha llevado a cabo para anunciar los días señalaítos del barrio, el calendario de la Velá ya está en boca de sus vecinos. La semana grande del barrio arrancará el 14 de julio con la inauguración de la exposición fotográfica Triana y su gente, retrato de un barrio, de Juan Romero Prieto, en el Centro Cívico Las Columnas, donde podrá visitarse hasta el 31 de julio.

La programación recuperará algunas de las citas más tradicionales, como la procesión de la Virgen del Carmen, el torneo de petanca, el acuatlón en el entorno del Altozano y el Guadalquivir o la popular Cucaña, que volverá a celebrarse entre el 22 y el 26 de julio en la calle Betis.

El apartado deportivo reunirá además competiciones de balonmano playa, fútbol 7, fútbol sala, pádel, pickleball, dominó, social running, pesca y la Regata Nocturna de Triana, repartidas por distintos espacios del barrio.

La programación cultural incluirá un ciclo de conferencias en el Mercado de Triana dedicado a la historia y el patrimonio trianero, mientras que las noches del Altozano volverán a concentrar los principales espectáculos.

El 21 de julio tendrá lugar el pregón de la Velá, que este año pronunciará Jesús Pozuelo. Un día después actuará Luitingo, acompañado por El Charro de Triana como artista invitado. El 23 de julio, Cantores de Híspalis ofrecerá el espectáculo 50 años de Cantores, con el que celebrará medio siglo sobre los escenarios. La programación continuará el día 24 con un homenaje al Nano de Jerez, en una noche flamenca con Montse Cortés, La Tana, José Acedo, El Perla, Antonio Pollito, José Méndez y Manuel Junquera.

La recta final llegará el 25 de julio con el espectáculo Las Nietas de Santa Ana, protagonizado por Silvia Pantoja, Rocío Díaz, La Flaka y Pilar Astola, mientras que la Velá concluirá el 26 de julio con la Gala de los Trianeros, la entrega de los galardones, el tradicional castillo de fuegos artificiales y la actuación del grupo Los Alpresa.