EL CORREO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Los coches pasan junto al Ayuntamiento de Sevilla por obras en la calle Alemanes

Desde el pasado lunes y hasta al menos el próximo 19 de julio, el Gobierno local ha habilitado un itinerario delimitado con barreras desde la plaza San Francisco a la calle Fernández y González. Más información