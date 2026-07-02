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VÍDEO | Los coches pasan junto al Ayuntamiento de Sevilla por obras en la calle Alemanes
Desde el pasado lunes y hasta al menos el próximo 19 de julio, el Gobierno local ha habilitado un itinerario delimitado con barreras desde la plaza San Francisco a la calle Fernández y González. Más información
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