Un apagón deja sin luz a miles de vecinos de la Sierra Sur en plena ola de calor

Un fallo simultáneo en cuatro centros de transformación mantiene sin suministro eléctrico desde la pasada tarde a parte de los municipios sevillanos de Herrera y Estepa, en la Sierra Sur de Sevilla, con unas 10.000 personas afectadas entre ambas localidades.

Según ha informado a EFE el alcalde de Estepa, Antonio Muñoz, en torno a las 20.00 horas se produjo una avería masiva en el pueblo tras producirse un fallo conjunto en cuatro centros de transformación, dejando sin servicio a una parte importante de la población.

En torno a las 3.00 horas de la madrugada, la compañía Endesa activó una serie de generadores que, por el momento, dan servicio al municipio a la espera de que se solucione la avería.

Generadores y vecinos afectados

Por su parte, el alcalde de Herrera, Jorge Muriel, ha dicho que en el municipio aún no están activados los generadores, de modo que "la mitad del pueblo", unas 3.500 personas, siguen sin luz, "en un verdadero desastre, a 40 grados y con negocios parados".

Muriel ha añadido que, "según la información facilitada por la compañía distribuidora", los equipos técnicos llevan trabajando desde que se produjo la incidencia para localizar la avería "y restablecer el suministro eléctrico a la mayor brevedad posible".

En concreto, la zona afectada en Herrera es la que depende de los centros transformadores de Estepa, mientras que el resto del municipio no tiene incidencias.

Según la web oficial de e-distribución, hay cinco puntos de corte de luz en Estepa y cuatro en Herrera, sin previsión aún de cuándo se podrá solventar.