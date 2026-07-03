PLANES
Bingo musical, kayak y candlelight: vuelven a Sevilla los 'Veranillos de Alamillos' con decenas de planes gratuitos para toda la familia
El Parque del Alamillo acogerá durante todo el verano una programación de cine, música, magia y deportes acuáticos hasta finales de agosto
Vuelve a Sevilla una de las citas culturales más esperadas y emblemáticas de la provincia, los 'Veranillos del Alamillo', una actividad que arrancará el próximo lunes 6 de julio con una amplia programación gratuita y familiar con cine de verano, experiencias nocturnas, bingo musical, actuaciones de flamenco, cine interactivo, ilusionismo y actividades acuáticas como kayak o paddle surf.
Como cada año, esta iniciativa se celebrará todas las tardes-noche de verano en el mítico Parque del Alamillo de la capital hispalense.
El patio del Cortijo concentrará toda la programación
Sin embargo, esta edición tendrá como novedad que toda su programación se celebrará únicamente en el patio del Cortijo del parque, por lo que deja de utilizarse el Kiosko El Naranjal, que en anteriores ocasiones había albergado distintas iniciativas.
Además, para esta nueva entrega, los 'Veranillos del Alamillo' pondrán el foco principalmente en la experiencia del propio público, con lo que se incentivarán las experiencias interactivas para que los participantes sean los verdaderos protagonistas.
Actividades inclusivas y concierto candlelight de apertura
De igual modo, entre las novedades de este año se encuentra el carácter más inclusivo de sus actividades, con gran parte de las iniciativas acompañadas de intérpretes de signos.
Esta actividad, que el pasado año consiguió reunir a casi 14.000 personas y se ha convertido en el gran referente de ocio estival gratuito de la provincia, arrancará el próximo lunes con un concierto candlelight en el patio del Cortijo del parque, que se iluminará con cientos de velas mientras los asistentes disfrutan de la música de un cuarteto de chelo, violín, piano y percusión.
Tributos musicales y programación por días en el Alamillo
Estos músicos serán los encargados de emocionar al público con un tributo instrumental a los grandes himnos de bandas legendarias como The Beatles, ABBA y Queen, así como canciones de los 80 y de otros grupos.
Así arrancará esta iniciativa que este año contará con una renovada programación que se dividirá por días según las tipologías de las actividades.
Aventuras nocturnas, bingo musical e ilusionismo
De ese modo, los lunes se llevarán a cabo experiencias de aventura nocturna con yincanas y misterios en las que los participantes deberán recorrer los rincones del parque iluminados con linternas para superar pruebas de distinta temática. Esta actividad se producirá a las 22.00 horas en julio y a las 21.30 horas en agosto.
Los martes, por su parte, será el momento del bingo musical en unas noches temáticas que estarán amenizadas por Arturo de Alanís, mientras que los miércoles se celebrarán espectáculos de ilusionismo a cargo de los magos Alexku, Juan Luis Melgar, Ismael Montoro y Alexis Melgar.
Flamenco los jueves y cine de verano los viernes
El flamenco será el gran protagonista de los jueves, cuando se llevarán a cabo distintas actuaciones gracias a este espacio organizado por la Asociación de Amigos del Parque del Alamillo, que contará con la colaboración del talento joven de la Fundación Cristina Heeren y de artistas destacados en homenaje a grandes figuras del género.
Una de las actividades favoritas de las familias sevillanas es el cine de verano, que se llevará a cabo cada viernes con una sesión semanal en la que se proyectarán grandes éxitos para todos los públicos.
Cine interactivo y copla durante las noches de sábado
Como muestra de la importancia que tendrá la participación ciudadana en esta nueva edición, los sábados 11 de julio y 29 de agosto se celebrarán las noches de cine interactivo, Sing-Alone, en las que Arturo de Alanís convertirá el parque en un gran escenario en el que el público no solo verá la película, sino que cantará y bailará guiado por el animador.
El resto de sábados, la programación se dedicará a la canción española, con espectáculos a cargo de entidades dedicadas a difundir, mantener y potenciar la copla.
Kayak, paddle surf y reservas para las actividades acuáticas
Finalmente, las tardes del domingo se producirán distintas actividades acuáticas infantiles como kayak, que se realizarán en el Centro Náutico Alamillo, y paddle surf, en el Club de Remo San Jerónimo.
Para estas dos iniciativas, se han establecido dos turnos, uno a las 19.00 horas y otro a las 20.00 horas.
Todas las actividades que se pueden disfrutar gratis en Sevilla
Para participar tanto en estas actividades acuáticas como en las experiencias nocturnas es necesario realizar una reserva previa enviando un correo electrónico a la dirección reservasactividadesalamillo@gmail.com, en el que se especifique el turno, nombre, apellidos, edad y teléfono de contacto.
Aquí puedes ver la programación completa de los 'Veranillos del Alamillo':
Julio 2026
- Lunes 6 de julio: Concierto inaugural a la luz de las velas.
- Martes 7 de julio: Las criaturas del bosque.
- Miércoles 8 de julio: Magia.
- Jueves 9 de julio: Flamenco.
- Viernes 10 de julio: Cine de verano.
- Sábado 11 de julio: Cine interactivo «Sing-Along».
- Domingo 12 de julio: Kayak y paddle surf infantil.
- Lunes 13 de julio: Aventura nocturna / La patrulla nocturna.
- Martes 14 de julio: Bingo musical.
- Miércoles 15 de julio: Magia.
- Jueves 16 de julio: Flamenco.
- Viernes 17 de julio: Cine de verano.
- Sábado 18 de julio: Copla / canción española.
- Domingo 19 de julio: Kayak y paddle surf infantil.
- Lunes 20 de julio: Aventura nocturna / gyncana.
- Martes 21 de julio: Bingo musical.
- Miércoles 22 de julio: Magia.
- Jueves 23 de julio: Flamenco.
- Viernes 24 de julio: Cine de verano.
- Sábado 25 de julio: Copla / canción española.
- Domingo 26 de julio: Kayak y paddle surf infantil.
- Lunes 27 de julio: Aventura nocturna / gyncana.
- Martes 28 de julio: Bingo musical.
- Miércoles 29 de julio: Magia.
- Jueves 30 de julio: Flamenco.
- Viernes 31 de julio: Cine de verano.
Agosto 2026
- Sábado 1 de agosto: Copla / canción española.
- Domingo 2 de agosto: paddle surf
- Lunes 3 de agosto: Aventura nocturna / gyncana.
- Martes 4 de agosto: Bingo musical.
- Miércoles 5 de agosto: Magia.
- Jueves 6 de agosto: Flamenco.
- Viernes 7 de agosto: Cine de verano.
- Sábado 8 de agosto: Copla / canción española.
- Domingo 9 de agosto: Kayak
- Lunes 10 de agosto: Aventura nocturna / gyncana.
- Martes 11 de agosto: Bingo musical.
- Miércoles 12 de agosto: Magia.
- Jueves 13 de agosto: Flamenco.
- Viernes 14 de agosto: Cine de verano.
- Sábado 15 de agosto: Copla / canción española.
- Domingo 16 de agosto: paddle surf
- Lunes 17 de agosto: Aventura nocturna / gyncana.
- Martes 18 de agosto: Bingo musical.
- Miércoles 19 de agosto: Magia.
- Jueves 20 de agosto: Flamenco.
- Viernes 21 de agosto: Cine de verano.
- Sábado 22 de agosto: Copla / canción española.
- Domingo 23 de agosto: Kayak
- Lunes 24 de agosto: Aventura nocturna / gyncana.
- Martes 25 de agosto: Bingo musical.
- Miércoles 26 de agosto: Magia.
- Jueves 27 de agosto: Flamenco.
- Viernes 28 de agosto: Cine de verano.
- Sábado 29 de agosto: Cine interactivo «Sing-Along».
- Domingo 30 de agosto: paddle surf
- Lunes 31 de agosto: Aventura nocturna / gyncana.
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