Muere un trabajador en Villamanrique y ya suman cuatro las víctimas laborales en ocho días en Sevilla

La muerte este viernes de un trabajador en Villamanrique de la Condesa, tras precipitarse en altura durante labores de poda, eleva a 21 la cifra de fallecidos en el trabajo en lo que va de año en la provincia de Sevilla. La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha afeado a los empresarios sevillanos que “sigan poniendo el foco en un supuesto problema de absentismo cuando la gente trabajadora está enferma o tiene citas médicas mientras seguimos a la cabeza de la siniestralidad laboral año tras año”.

Según ha confirmado el Sindicato, un hombre ha fallecido este viernes en Villamanrique de la Condesa al precipitarse en altura mientras realizaba labores de poda y desprenderse la canasta de la máquina elevadora en la que estaba subido para ello. Con él, son ya 21 muertes en el trabajo en lo que va de año en la provincia, cuatro de ellas producidas en los últimos ocho días.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha lamentado el siniestro y ha señalado que “vamos camino de batir el deshonroso récord de accidentes laborales mortales, dejando en nuestra provincia 21 familias destrozadas en lo que llevamos de año”.

Reclamo a las empresas por prevención laboral

“Desde CCOO nos preguntamos qué tiene que pasar, qué hay que hacer para que las empresas se tomen en serio la vida de sus trabajadores y trabajadoras y dejen de poner el foco en un supuesto problema de absentismo cuando la gente trabajadora está enferma o tiene que ir a citas médicas. Se están perdiendo vidas por ir a trabajar porque sus empresas no ponen los medios a los que la Ley les obliga para evitarlo”, ha manifestado Tirado.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla ha añadido que “esto es lo que hace que en la provincia de Sevilla sigamos a la cabeza de la siniestralidad laboral mortal año tras año y, por eso, también necesitamos que las administraciones se tomen este tema como una prioridad real”.

El Sindicato, como es habitual, estará vigilante de que aparezcan las causas de este y exigirá que se depuren todas las responsabilidades en el caso de que existan.