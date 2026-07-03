La Ciudad de los Niños del Prado abre su primera fase sobre la Feria y la Semana Santa: habrá más juegos infantiles dedicados al río o América

Los jardines del Prado de San Sebastián ya acogen desde este viernes la nueva Ciudad de los Niños de Sevilla, en la que se eleva en el centro una imponente estructura inspirada en la histórica Pasarela de la Feria que se situaba al final de la calle San Fernando y portada de la Feria de Abril entre 1896 y 1921. Esta estructura de hasta 34 por 34 metros y 15 metros de altura máxima es el elemento central de este nuevo parque infantil, cuya primera fase de obras ha finalizado y ha permitido estrenar a las puertas de verano este primer espacio de juego de hasta 1.164 metros cuadrados.

Con una inversión de 921.196,11 euros se ha construido esta primera parte del proyecto, que gira en torno a la Feria de Sevilla con varias casetas que simulan las de los distritos del Real de Los Remedios, aunque también hay elementos relacionados con la Semana Santa.

La nueva zona incorpora juego en altura, juego a nivel del suelo, recorridos accesibles, espacios para distintas edades y elementos pensados para que el mayor número posible de niños puedan jugar juntos. Además, contará con sombra natural mediante la plantación de 16 ejemplares de hibiscus, que de momento están en fase de crecimiento y no dan toda la sombra necesaria.

La nueva Ciudad de los Niños del Prado de San Sebastián de Sevilla / Rafa Aranda

La nueva Ciudad de los Niños de Sevilla, el futuro punto de encuentro para familias de todos los barrios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este viernes el estado del parque infantil y descrito las actuaciones realizadas, en compañía de la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, y la delegada de Educación y Juventud. "La Ciudad de los Niños no es un parque infantil más, sino un proyecto de ciudad por su dimensión, por su diseño y por su ubicación. El Prado de San Sebastián es un enclave estratégico, bien conectado y con capacidad para convertirse en punto de encuentro para familias de todos los barrios", ha declarado el primer edil popular.

Sanz ha destacado que "se va a convertir en una referencia de las zonas infantiles para toda Andalucía", tanto por sus características como por el hecho de que esté bien comunicado a través de los autobuses de Tussam y el metro y se ubique en un "punto neurálgico de Sevilla".

Las tres próximas fases para completar la Ciudad de los Niños del Prado de San Sebastián

Este proyecto todavía tiene tres fases más, según han explicado José Luis Sanz y Evelia Rincón, para terminar de renovar las zonas existentes e incorporar nuevos espacios de juego. La delegada de Parques y Jardines ha informado que se irán ejecutando "de manera paulatina y con los siguientes presupuestos". En este presupuesto de 2026 está incluida una fase para una de las zonas de los jardines, que ya tiene sombra natural con arbolado.

En una tercera zona se ubicarán más juegos infantiles. "La pondremos más moderna y accesible para todos", ha valorado Rincón. Y el área restante, "que también tiene arbolado, vamos a intentar buscar más sombra". Además, la delegada ha añadido que se está valorando algún tipo de sombra añadida en la zona infantil de la parte central, la recién inaugurada, que acompañe a los árboles plantados sin que "enturbie" la pasarela.

En concreto, actualmente se ha completado la parte central dedicada a 'Sevilla y sus fiestas, la Feria, la Semana Santa, las fiestas de barrio'. Quedan tres fases para ejecutar las siguientes áreas temáticas:

El río Guadalquivir , rio navegable, sus deportes, los pueblos de sus riberas

, rio navegable, sus deportes, los pueblos de sus riberas El descubrimiento de América , la herencia de los países Americanos en Sevilla.

, la herencia de los países Americanos en Sevilla. Mi ciudad, mi pueblo, ambientes y actividades propias de cada uno de esos ámbitos.

y actividades propias de cada uno de esos ámbitos. El bosque mediterráneo y la jungla , características, fauna y flora de cada uno de ellos.

, características, fauna y flora de cada uno de ellos. Los Peques, espacio especialmente dedicado a los muy pequeños, que puedan también tener su diversión sin peligro.

25,9 millones para ampliar parques infantiles, renovar zonas verdes y ganar sombra en Sevilla

La actuación forma parte de una transformación más amplia de Parques y Jardines que suma, en conjunto, 25,9 millones de euros de inversión para ampliar la red de parques infantiles y zonas de juego, adecentar medianas, mejorar el riego, renovar zonas verdes y avanzar hacia una Sevilla más verde, sostenible, inclusiva y con más sombra. En los últimos años, Sevilla suma más de 15.000 árboles plantados, más de 50.000 arbustos y 2.641 nuevas posiciones de sombra en todos los distritos.

El Ayuntamiento ha puesto al día más de 300 zonas verdes y espacios de barrio, con más de 7,3 millones de euros en actuaciones de riego, pavimentos, cerramientos, mobiliario y caminos. Entre estas actuaciones figuran mejoras en espacios como Federico García Lorca, Agumores, Manuel Garrido en La Barzola, Antonio Buero Vallejo o calle Monzón, entre otros.

También se ha abierto una nueva línea de conservación del patrimonio verde y ornamental, con la recuperación de 9 grupos escultóricos emblemáticos en parques como María Luisa o Las Delicias, y se ha activado por primera vez un servicio específico para conservar y reparar pavimentos en parques históricos, Amate y Parque de los Príncipes, con más de un millón de euros. Sevilla ha implantado un servicio de inspecciones de verano con más de 23.000 árboles revisados, que se suma a las inspecciones que se realizan durante todo el año. Además, la ciudad cuenta por primera vez con un servicio específico de conservación del arbolado en colegios y edificios municipales.

La estrategia se completa con la renovación integral de ocho grandes medianas, con más de 1,8 millones de euros de inversión; nuevos espacios verdes como el Parque de la Cruz del Campo y calle Secoya; más de 20 pérgolas recuperadas; 15 áreas infantiles con toldos; y una red de parques caninos reforzada con ocho nuevos espacios y cerca de 800.000 euros.

Como próximos hitos, el Ayuntamiento activará más de 2,7 millones de euros para recuperar el Jardín Americano, el Jardín de Blancanieves y la Plaza de América. Además, Sevilla sumará nuevas zonas verdes en Palmas Altas y La Algodonera, y el Parque de María Luisa renovará su señalética para hacerla más moderna, accesible y acorde a su valor patrimonial.