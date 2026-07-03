Rancio lanza un llamamiento a los sevillanos para salvar un negocio de toda la vida tras varios robos: “Tenemos que ayudarla”

Rancio ha hecho un llamamiento a los sevillanos para arropar a María Dolores, responsable de uno de esos negocios de toda la vida que forman parte de la memoria sentimental de la ciudad, después de los robos que viene sufriendo en su vivero. Su petición es sencilla, pero cargada de cariño: que quienes tengan pendiente comprar una planta, un geranio, un jazmín, un plumbago, un frutal o cualquier maceta, se acerquen a hacerlo allí, no solo para ayudar a levantar el negocio, sino para recordarle que Sevilla no deja sola a su gente.

El mensaje va más allá de una compra. Es una forma de responder al daño con afecto, de convertir la indignación en un gesto bonito y de demostrar que los rincones que hacen especial a Sevilla también se cuidan entre todos. Rancio evita poner el foco en la queja y lo coloca en la ciudad: en la capacidad de los sevillanos para aparecer cuando alguien lo necesita y hacer que María Dolores sienta, después de lo ocurrido, todo el cariño que le tienen.