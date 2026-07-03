Mapa Rancio
Rancio lanza un llamamiento a los sevillanos para salvar un negocio de toda la vida tras varios robos: “Tenemos que ayudarla”
Pide una respuesta de la ciudad ante una situación que ha golpeado a uno de esos rincones que forman parte de la vida de Sevilla
Rancio ha hecho un llamamiento a los sevillanos para arropar a María Dolores, responsable de uno de esos negocios de toda la vida que forman parte de la memoria sentimental de la ciudad, después de los robos que viene sufriendo en su vivero. Su petición es sencilla, pero cargada de cariño: que quienes tengan pendiente comprar una planta, un geranio, un jazmín, un plumbago, un frutal o cualquier maceta, se acerquen a hacerlo allí, no solo para ayudar a levantar el negocio, sino para recordarle que Sevilla no deja sola a su gente.
El mensaje va más allá de una compra. Es una forma de responder al daño con afecto, de convertir la indignación en un gesto bonito y de demostrar que los rincones que hacen especial a Sevilla también se cuidan entre todos. Rancio evita poner el foco en la queja y lo coloca en la ciudad: en la capacidad de los sevillanos para aparecer cuando alguien lo necesita y hacer que María Dolores sienta, después de lo ocurrido, todo el cariño que le tienen.
- El gran proyecto europeo para Sevilla Este con 14 millones de euros da sus primeros pasos a la espera del gran corredor verde y el polideportivo
- El administrador acusado de estafar a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea reconoce los hechos: pide al juzgado vender su chalé para pagar las deudas
- El pueblo del Aljarafe sevillano que celebra esta semana su feria con atracciones a 2 euros, una 'gran fiesta acuática' y sus propios Sanfermines: horarios, programación y ubicación
- Andrés, el señor de Murcia que rescató el cuadro de Sorolla desaparecido en Sevilla: 'Cuando vi la firma, consulté a la IA y llamé a una casa de subastas, me daban un pastizal
- La reforma del Paseo de la O y la calle Betis despegará en 2027: estarán conectados bajo el puente de Triana con árboles, toldos y bancos
- El bar de Sevilla en el que las mujeres no pudieron entrar hasta los 80 y ahora lo regenta una de ellas: con tapas a 3,50 euros y su propio lagar
- El primer buffet libre de tapas de Sevilla sirve platos caseros ilimitados desde 12 euros: ofrece pescado frito, guisos y cocina asiática
- Fallece Gonzalo Crespo, exconcejal de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla